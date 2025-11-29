ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 29. szombat Taksony
Nyitókép: Peter Muller/Getty Images

Figyelem: jelentős menetrendváltozásokra készül a MÁV-csoprt

Infostart / MTI

Átfogó menetrendi módosításokat vezet be a VOLÁN-járatok közlekedésében a MÁV-csoport december 14-től, csaknem 1000 településen javulnak a közlekedési lehetőségek - tájékoztatta a közlekedési társaság

A módosítások új járatok indítását, meghosszabbított útvonalakat és menetrendi átalakításokat tartalmaznak annak érdekében, hogy a települések és járásközpontjaik között napi három pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között pedig napi két pár közvetlen járat biztosítsa az eljutást.

A főváros és a megyei jogú városok között a kétóránkénti eljutás biztosítása érdekében bővül a járatok száma Budapest-Hódmezővásárhely, illetve Budapest-Kaposvár között, a szomszédos vármegyeszékhelyek közötti közvetlen kapcsolat biztosítására pedig új járatok indulnak Kecskemét és Szekszárd között. Javul Debrecen elérhetősége Ibrányból és Nagykállóból.

A MÁV-csoport nemcsak a személyszállítási törvény módosításai, hanem a megnövekedett utazási igények miatt is bővíti menetrendi kínálatát autóbuszvonalain, mert a tarifareform, az ország- és vármegyebérletek bevezetése jelentősen növelte a forgalmat számos viszonylaton.

Emiatt jelentős járatsűrítés lesz Budapest és Salgótarján között, a járatok a 21-es főúton át félóránként közlekednek majd, és az üzemidő is bővül, mivel az első járat az eddigieknél korábban, az utolsó pedig később indul. Emellett a többi között Pécs-Kaposvár, Pécs-Szekszárd, Győr-Székesfehérvár, Hűvösvölgy-Nagykovácsi, Győr-Dunaszentpál között is új járatok közlekednek, amelyek főként a csúcsidőszakokban biztosítanak sűrűbb kapcsolatot.

A Budapest-Pécs közötti eljutás is sűrűbbé válik: három új, közvetlen autóbusz-járatpár indul, amelyek a legforgalmasabb időszakokban az InterCity-vonatokkal együtt már óránkénti elérhetőséget biztosítanak a két város között. Székesfehérvár, Gánt, Csákvár és Bicske térségében, valamint Újhartyán esetében is javulnak a csatlakozások és a fővárosba irányuló kapcsolatok - írta közleményében a MÁV-csoport.

menetrend

menetrendváltozás

máv csoport

