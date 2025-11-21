ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.33
usd:
332.71
bux:
106492.81
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kutyákat sétáltató a hó födte Dobogókõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Nézzen fotókat a behavazott Dobogókőről, érdemes

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Péntek reggelre sok csapadék érkezett Magyarországra, a magasabb helyeken az évszaknak megfelelő formában.

Már sehol sem havazik az országban, de eső formájában még bőven érkezik a csapadék.

Dobogókő minden évszakban szép, télen pedig sokan úgy szeretik, ha kellően havas. Most ilyen.

A hegyekben hétvégén is havazás várható.

Dobogókõ, 2025. november 21. Havas táj Dobogókõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is. MTI/Kocsis Zoltán
Havas táj Dobogókõn 2025. november 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Dobogókõ, 2025. november 21. Lábnyomok a hóban Dobogókõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is. MTI/Kocsis Zoltán
Lábnyomok a hóban Dobogókõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is. MTI/Kocsis Zoltán

Kezdőlap    Belföld    Nézzen fotókat a behavazott Dobogókőről, érdemes

havazás

csapadék

dobogókő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: ebbe a jelenlegi ukrán vezetés egyszerűen nem mehet bele

Bendarzsevszkij Anton: ebbe a jelenlegi ukrán vezetés egyszerűen nem mehet bele

Ha a mostani béketervre Kijevnek fix csomagként kell rábólintania, akkor nemet fog mondani, de van olyan megoldás, amellyel el lehet jutni az elfogadásig – erről beszélt az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Volodimir Zelenszkij már tárgyalna Donald Trump keményen bírált béketervéről

"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

Orbán Viktor péntek reggel: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

Korán reggel ma sok helyen havazást tapasztaltak, azóta többnyire az eső a meghatározó. A valós idejű időjárási térképek szerint azért még számos területen esik a hó. Az Útinform havas utakról nem ad most hírt, balesetek inkább nehezítik a közlekedést.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, harapófogóba került Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, harapófogóba került Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

A Kreml tanácsádójával, Kirill Dimitrijevvel tárgyaló Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja új, 28 pontból álló tűzszüneti tervvel állt elő az orosz-ukrán háború lezárására. Az ukrán és európai közreműködés nélkül kidolgozott javaslat értelmében Ukrajna átadná a teljes Donbasz feletti ellenőrzést Oroszországnak, az Egyesült Államok fokozatosan visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Kijev pedig feltételes amerikai biztonsági garanciákat kapna, amiért cserébe korlátozná haderejének ütőképességét. Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár tegnap ismertette a tervezetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki amerikai sajtóértesülések szerint "agresszív időkeretet" kapott a béketárgyalásra. Az ukrán Kyiv Independent szerint mindez "a kapituláció felé lökné" Ukrajnát. Mindeközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy elfoglalták Kupjanszkot. A harkivi városban az orosz invázió kezdete óta folyik a csata, ám Ukrajna tagadta, hogy elesett volna a település. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos változás jön a Telekom üzleteiben: erről minden ügyfélnek tudnia kell!

Fontos változás jön a Telekom üzleteiben: erről minden ügyfélnek tudnia kell!

November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky ready to work with US on 'their vision' for ending Ukraine war

Zelensky ready to work with US on 'their vision' for ending Ukraine war

Kyiv says it is willing to engage with a US-backed draft peace plan aimed at ending the war with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 12:15
Látogatási tilalom a győri kórházban
2025. november 21. 11:51
Újabb tragikus gázolás, ezúttal Miskolcon lépett valaki a vonat elé
×
×
×
×