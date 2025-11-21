Nézzen fotókat a behavazott Dobogókőről, érdemes

Már sehol sem havazik az országban, de eső formájában még bőven érkezik a csapadék.

Dobogókő minden évszakban szép, télen pedig sokan úgy szeretik, ha kellően havas. Most ilyen.

A hegyekben hétvégén is havazás várható.

Havas táj Dobogókõn 2025. november 21-én. MTI/Kocsis Zoltán