Nyitókép: Unsplash

Hófehér a Csóványos és Dobogókő is – képek, videó

Infostart

Napok óta csapadékos az idő, a hőmérséklet pedig kedvez, hogy az égi áldás hó legyen, legalábbis a hegyekben.

Szószaporítás helyett jöjjenek a képek, videó a Csóványosról és Dobogókőről.

BÖRZSÖNYI KÉPEK ITT.

Videó Dobogókőről:

Amire pedig figyeljünk ma:

