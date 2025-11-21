ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült képen behavazott fák Galyatetőn 2023. november 29-én.
MTI/Komka Péter

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

Infostart

Korán reggel ma sok helyen havazást tapasztaltak, azóta többnyire az eső a meghatározó. A valós idejű időjárási térképek szerint azért még számos területen esik a hó. Az Útinform havas utakról nem ad most hírt, balesetek inkább nehezítik a közlekedést.

Reggel 8 és 9 óra között leginkább a Dunántúl északi területein esik hó vagy havas eső. A Bakony területén havazik, ugyanezt tapasztaljuk Kőszeg és Zalaegerszeg környékén, illetve ezekben a városokban.

Ajka, Veszprém és Tapolca környékén is havazik az Időkép szerint.

Dobogókőn és a Bakony magasabb részein 10 centiméteres a hóréteg.

A Dunántúl déli részén egyedül a Mecsekben esik a hó, természetesen ez senkinek sem lehet meglepetés.

Magyarország egyetlen településén látni (néha) napsütést jelenleg: ez Ártánd.

A Dunától keletre a hegyvidékeken masszívan esik az eső, ugyanez mondható el az Alföld egy részéről is.

A Békéscsaba - Püspökladány - Balmazújváros - Nyíregyháza vonalon, és ettől keletre azonban még nincs eső, hasonló a helyzet Csongrád vármegye egyes területein.

Helyzet az utakon:

Az M1-es autópályán a határ felé a 162-es km-nél korlátnak hajtott egy jármű- jelenti az Útinform. A sávlezárás miatt 3-4 km hosszú torlódásra számítsanak!

Két személyautó ütközött össze az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az üllői csomópontnál. A 29-es km-nél a belső sávot lezárták. 3 km-es a torlódás.

Árokba hajtott egy személyautó Újfehértó közelében, a 4-es főúton. A 256-os km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

A 8-as főúton, a városlődi dombon, egy személyautó vadat gázolt a 72-es km-nél. A helyszínelés idejére félpályás korlátozás van érvényben.

A 23-as főúton, Nemti határában, a 8-as km-nél egy személyautó vadat gázolt, a helyszínelés idejére útszűkület mellett lehet haladni.

Ez várható pénteken:

közlekedés

időjárás

havazás

eső

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

