Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

A hétvégén két nagyobb hullámban érkezik csapadék vasárnap délelőttig, amelynek halmazállapota a keleti határszél kivételével egyre inkább havas eső, majd havazás lesz. Síkvidéken is többfelé valószínű néhány centis hóréteg, a hegyekben pedig 10-15 centi is eshet – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Szombaton túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti vékonyodás előfordulhat. Az éjszaka során, valamint holnap délutántól csapadékzónák érkeznek, amelyből változó intenzitással eshet.

Az eső egyre nagyobb területen vált havazásba, de a Tiszántúlon lehetnek olyan részek, ahol végig eső várható.

Akár nagyobb területen is kialakulhat párcentis olvadozó hóréteg, főként az Északi-középhegységben vastagabb hótakaró is.

Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton –1 és +5 fok között valószínű.