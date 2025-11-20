ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.91
usd:
331.16
bux:
107673.26
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kopasz fák egy havas tájon.
Nyitókép: Getty Images/fotokostic

Masszívan rákezdett a havazás Észak-Magyarországon

Infostart

Kiadós havazás kezdődött csütörtökön délután a Börzsönyben.

Az Időkép webkamerájának képe alapján, amely a Nagy Hideg-hegyi turistaházat és az elé táruló panorámát mutatja, úgy tűnik, hogy hóréteg akár tartós lehet – írja a 24.hu.

A Nyugat.hu beszámolója szerint a Kőszegi-hegységben szintén havazott csütörtök délelőtt, de ahogy jött, úgy el is illant a novemberi hó.

Pénteken, a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében inkább havazás, havas eső, míg az Alföldön az eső lesz a jellemző. Szombaton az ország nagy részén már havazni fog, inkább csak a Tiszántúl északi részein eshet eső. Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat az országban, majd átmenetileg megszűnik a csapadék – a kiderul.hu előrejelzése szerint.

Kezdőlap    Életmód    Masszívan rákezdett a havazás Észak-Magyarországon

időjárás

havazás

börzsöny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katonai Schengen: meg kell erősíteni az utakat, hidakat, fejleszteni kell a vasutat

Katonai Schengen: meg kell erősíteni az utakat, hidakat, fejleszteni kell a vasutat

Jelentősen javítaná elsősorban a kelet-európai uniós tagállamok közúti és vasúti infrastruktúrájának állapotát, ha megvalósulna az Európai Bizottság „katonai Schengen”” elnevezésű javaslatcsomagja. A 100 milliárd eurós kiadással számoló tervezet legfőbb célja, hogy gyorsítsa a katonai mobilitást a schengeni övezet belül.
 

Két napot nyernek a bolgárok, és az eurónak köszönhetik

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan történik a benzinkutakon, hogy csak nézünk – És még nincs vége

Olyan történik a benzinkutakon, hogy csak nézünk – És még nincs vége

Valami megmozdult az üzemanyagpiacon: olyan árkülönbség alakult ki a benzin és a dízel között, amilyet több mint másfél éve nem láttunk. De mi áll a háttérben? Miért szakad szét ennyire látványosan a két árszint és meddig tarthat ez a furcsa, sokak pénztárcáját érzékenyen érintő folyamat? Ebben az elemzésben bemutatjuk a dízelárak hirtelen kiugrásának valódi mozgatórugóit és azt is, hogy mire számíthatunk a következő hónapokban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai

Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai

Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

It comes after reports the US and Russia have prepared a 28-point peace plan, allegedly with major concessions from Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 05:36
Kiderült, mikorra érdemes időzíteni a napi első kávét
2025. november 20. 05:00
Eső vagy hó, nem tudni még, de esni fog – Időjárás
×
×
×
×