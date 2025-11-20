Masszívan rákezdett a havazás Észak-Magyarországon

Az Időkép webkamerájának képe alapján, amely a Nagy Hideg-hegyi turistaházat és az elé táruló panorámát mutatja, úgy tűnik, hogy hóréteg akár tartós lehet – írja a 24.hu.

A Nyugat.hu beszámolója szerint a Kőszegi-hegységben szintén havazott csütörtök délelőtt, de ahogy jött, úgy el is illant a novemberi hó.

Pénteken, a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében inkább havazás, havas eső, míg az Alföldön az eső lesz a jellemző. Szombaton az ország nagy részén már havazni fog, inkább csak a Tiszántúl északi részein eshet eső. Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat az országban, majd átmenetileg megszűnik a csapadék – a kiderul.hu előrejelzése szerint.