2025. november 21. péntek
Havas táj Dobogókõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Most jön majd a durva havazás, kemény széllel – nézze meg, hol lesz sok hó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy kicsit már megmutatta magát a havazás, de az igazi tánc péntek este kezdődik! Szombaton lesz egy kis szünet, aztán délután újra nagy havak jönnek.

A csapadékhajlam átmeneti csökkenését követően egy újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik péntek este és éjszaka, ekkor már nagyobb területen válthatja síkvidéken is havas eső, tapadó hó az esőt, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon – írja közösségi oldalán a HungaroMet.

300-400 m fölött vastagabb hótakaró is kialakulhat, helyenként akár a 10-15 cm-t is meghaladhatja a lehulló hó mennyisége – felfelé haladva gyorsan növekedhet a hóvastagság. Síkvidéken intenzitás függvényében általában lepel-7 cm vizes, tapadó hóréteg alakulhat ki, amely szombat napközben olvadni fog.

Átmeneti szünet után szombat délutántól dél felől újabb kiterjedt csapadékzóna húzódik fölénk, a halmazállapot ekkor már a Tiszántúl egy részének kivételével havazásnak ígérkezik. A vasárnap reggelig lehulló friss hó mennyisége akár nagyobb területen is 1-6 cm között alakulhat, lokálisan ennél több cm-rel vastagabb is lehet a kialakuló hóréteg. Kiterjedt jelleggel 5 cm-t meghaladó friss hórétegre nagyobb esély az Északi-középhegységben van.

Viharos szél is lesz

Pénteken előbb az Északi-középhegység keleti felén, majd estétől a Nyugat-Dunántúlon is előfordulhatnak viharos lökések északi irányból, amelyek közül a legerősebbek elérhetik, meghaladhatják néhol a 70 km/h-t. Szombat délutántól, estétől veszíteni kezd erejéből a légmozgás. A szél a magasabban fekvő helyeken akár hordhatja is a havat.

