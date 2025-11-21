Most jön majd a durva havazás, kemény széllel – nézze meg, hol lesz sok hó

A csapadékhajlam átmeneti csökkenését követően egy újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik péntek este és éjszaka, ekkor már nagyobb területen válthatja síkvidéken is havas eső, tapadó hó az esőt, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon – írja közösségi oldalán a HungaroMet.

300-400 m fölött vastagabb hótakaró is kialakulhat, helyenként akár a 10-15 cm-t is meghaladhatja a lehulló hó mennyisége – felfelé haladva gyorsan növekedhet a hóvastagság. Síkvidéken intenzitás függvényében általában lepel-7 cm vizes, tapadó hóréteg alakulhat ki, amely szombat napközben olvadni fog.

Átmeneti szünet után szombat délutántól dél felől újabb kiterjedt csapadékzóna húzódik fölénk, a halmazállapot ekkor már a Tiszántúl egy részének kivételével havazásnak ígérkezik. A vasárnap reggelig lehulló friss hó mennyisége akár nagyobb területen is 1-6 cm között alakulhat, lokálisan ennél több cm-rel vastagabb is lehet a kialakuló hóréteg. Kiterjedt jelleggel 5 cm-t meghaladó friss hórétegre nagyobb esély az Északi-középhegységben van.

Viharos szél is lesz

Pénteken előbb az Északi-középhegység keleti felén, majd estétől a Nyugat-Dunántúlon is előfordulhatnak viharos lökések északi irányból, amelyek közül a legerősebbek elérhetik, meghaladhatják néhol a 70 km/h-t. Szombat délutántól, estétől veszíteni kezd erejéből a légmozgás. A szél a magasabban fekvő helyeken akár hordhatja is a havat.