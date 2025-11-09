Karkötővel üzent Orbán Viktor

A miniszterelnök, aki éveken át tartó szokásával szakítva nem viselt kiegészítőket, ezúttal egy nemzeti színekben pompázó fonott karkötőt húzott a bal csuklójára - vette észre az index.hu.

A gesztus nem volt egyedi: a magyar delegáció tagjai közül Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is ugyanilyen karkötőt viselt a diplomáciai megbeszélésen.

A karkötő viselése a megfigyelők szerint szándékos, előre egyeztetett egységet és nemzeti érzelmeket kifejező üzenet volt a tárgyalások idején. A miniszterelnök részéről a kiegészítők – így a karórák – nyilvános viselésétől való tartózkodás korábban bevett gyakorlat volt.