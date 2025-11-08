Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

„Este JD Vance alelnökkel folytattuk a munkát” – közölte Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A találkozó alkalmából készült fotót J.D. Vance is kitette közösségi oldalára.

Today, Vice President Vance and @PM_ViktorOrban of Hungary met at the Vice Presidential Residence. pic.twitter.com/QyEp5icEn7 — Vice President JD Vance (@VP) November 8, 2025

A magyar miniszterelnök tegnap Donald Trump elnökkel tárgyalt, a bejelentés szerint eredményesen. A bejelentés szerint általános és időkorlát nélküli szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetéken érkező energiahordozókra, az orosz olajra és gázra Magyarország. Orbán Viktor Elmondta azt is, hogy Magyarország nukleáris üzemanyagot fog vásárolni az amerikai Westinghouse-tól, és amerikai technológiát vásárol a kis moduláris reaktorok telepítéséhez. Ennek érdekében már a jövő héten több törvénymódosítást kezdeményeznek. Elhangzott az is, hogy a Paks2 beruházás is mentesül minden amerikai szankció alól. Közölte: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek majd. Beszámolt arról is, hogy had- és űripari megállapodást kötöttek, az előbbi révén Magyarország a legkorszerűbb védelmi fegyverekhez férhet hozzá.

A CNN ugyanakkor a Fehér Ház közlésére hivatkozva azt írja, hogy az energiaszankciók alól nem korlátlan időre, hanem egy évre kapott mentességet Magyarország.