ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 8. szombat Zsombor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

Infostart

Csak a tényt közölte közösségi oldalán.

„Este JD Vance alelnökkel folytattuk a munkát” – közölte Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A találkozó alkalmából készült fotót J.D. Vance is kitette közösségi oldalára.

A magyar miniszterelnök tegnap Donald Trump elnökkel tárgyalt, a bejelentés szerint eredményesen. A bejelentés szerint általános és időkorlát nélküli szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetéken érkező energiahordozókra, az orosz olajra és gázra Magyarország. Orbán Viktor Elmondta azt is, hogy Magyarország nukleáris üzemanyagot fog vásárolni az amerikai Westinghouse-tól, és amerikai technológiát vásárol a kis moduláris reaktorok telepítéséhez. Ennek érdekében már a jövő héten több törvénymódosítást kezdeményeznek. Elhangzott az is, hogy a Paks2 beruházás is mentesül minden amerikai szankció alól. Közölte: Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek majd. Beszámolt arról is, hogy had- és űripari megállapodást kötöttek, az előbbi révén Magyarország a legkorszerűbb védelmi fegyverekhez férhet hozzá.

A CNN ugyanakkor a Fehér Ház közlésére hivatkozva azt írja, hogy az energiaszankciók alól nem korlátlan időre, hanem egy évre kapott mentességet Magyarország.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

egyesült államok

orbán viktor

alelnök

j. d. vance

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat-vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsi minden háztartásban két-háromszorosa lenne a mainak. Ettől sikerült Magyarországot megvédeni. A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.
 

Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szeretnénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk

Mást állít a magyar olaj- és gázszankciók alóli mentességről Trump csapata, mint amit eddig tudtunk

Az Egyesült Államok egy évre adott felmentést Magyarországnak az orosz olaj és gáz használatára vonatkozó amerikai szankciók alól - olvasható a Reutersen. Az állítás ha nem is szöges ellentéte, de jelentősen eltér a tegnapi washingtoni találkozót követő magyar delegáció sajtótájékoztatóján elhangzottaktól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)

A Pénzcentrum 2025. november 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

The opt-out comes despite the US increasing pressure on allies to sever economic ties with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 8. 07:30
Elítélték a nőt, aki azt állítja, ő Madeleine McCann
2025. november 7. 21:29
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban
×
×
×
×