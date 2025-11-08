ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 8. szombat
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter keményen fogalmaz a washingtoni tárgyalásokról

Infostart

Azt írta: nulla siker, nulla hitelesség, nulla felelősség.

A Tisza párt elnöke Facebook-posztjában azzal vádolja a miniszterelnököt, hogy "eladta Magyarországot" a washingtoni tárgyalásokon. Szerinte a kormány “történelmi sikere” mögött csak az ország további eladósítása és politikai színház áll.

A pénteken megkötött űripari megállapodásra utalva úgy fogalmazott, hogy "mielőtt meghódítjuk az űrt, próbálkozhatna a Orbán Viktor a működőképes egészségügy, biztonságos közlekedés és normális oktatás biztosításával."

Úgy fogalmazott, hogy a tegnapi washingtoni út nem a magyarok sikere volt, hanem Orbán újabb személyes menekülőútja.

Magyar Péter keményen fogalmaz a washingtoni tárgyalásokról

egyesült államok

magyar péter

tisza párt

