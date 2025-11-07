Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szerenénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Miután Donald Trump a sajtó előtt fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Ház előtt, kis idő után közös sajtóeseményen válaszoltak az újságírók kérdéseire.

Felvezetésként az amerikai elnök elmondta, örül, hogy vendégül láthatja a magyar kormányfőt a Fehér Házban.

„Egy nagyon-nagyon kedves ember, egy nagyon jó ember, aki ma itt van velünk, akit vendégül látok. Egy nagy vezető, akit szeretnek az országában” – fogalmazott Trump.

Orbán Viktor megköszönte a meghívást az amerikai elnöknek. „Nagyon hálás vagyok a meghívásért. Nagyon jó, hogy ismét a Fehér Házban találkozhatunk hat évvel később, ami miatt ma itt vagyunk, hogy új fejezetet nyissunk a kétoldalú kapcsolatokban” – mondta a kormányfő. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy az előző demokrata vezetés teljesen tönkretette a két ország közötti kapcsolatokat, „a végére minden romokban hevert” – fogalmazott. Hozzátette, hogy Donald Trump az elmúlt 10 hónapban mindazt helyrehozta, amit a demokraták elrontottak, és kijelentette, hogy most nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy egy új fejezetet, talán egy aranykort kezdjünk az Egyesült Államok és Magyarország között”.

Ezután megkezdődtek az újságírói kérdések.

Újságírói kérdésre Donald Trump elmondta: „Orbán Viktor egy rendkívül nagy vezető, és lehet, hogy vannak olyanok, akik nem szeretik, de róluk meg fog kiderülni, hogy tévednek.”

Hozzátette, hogy „tiszteli és szereti” a magyar miniszterelnököt, „aki úgy vezeti Magyarországot, ahogy kell, és ezért lesz nagyon sikeres a következő választáson.”

Mi vagyunk az egyetlen olyan kormány Európában, amely keresztény konzervatív kormánynak tartja magát. Egyedülálló sziget vagyunk Európa liberális óceánjában – mondta Orbán Viktor.

Később beszélünk majd a Putyin elnök úrral való találkozóról, de a háborút mielőbb le kell zárni – mondta Donald Trump.

A Nyugatnak egységes álláspontot kellene ebben képviselnie, de csak a kicsi Magyarország és az Egyesült Államok békepárti – fogalmazott Orbán Viktor.

Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút, bár csodák történhetnek – mondta Donald Trump.

„Európának azt üzenem, hogy tiszteletben kell tartani Magyarországot és a vezetőjét. A migrációval kapcsolatban is igaza volt.

Alacsony a bűnözési ráta, és az is maradt. Más országok nem így jártak el, és bár ők is a barátaink, de rosszul jártak el, nőtt is náluk a bűnözés. Magukban talán ők is egyetértenek Orbán Viktorral, hogy kár volt ennyi migránst beengedni” – fogalmazott Donald Trump.

Magyarországon az illegális migráció száma nulla, mert kristálytiszta a rendszerünk, a magyar hatóságok engedélye nélkül senki nem léphet be. Ez egy jó rendszer, de ezért az Európai Unió szankcióval sújt minket, napi 1 millió euró büntetést fizetünk, mert megállítjuk a migránsokat. Ilyen abszurd európai világban élünk most – mondta Orbán Viktor.

Minden európai vezető a barátom, például megteszik, amit kérek a NATO-val kapcsolatban, de tanulhatnának Orbán Viktortól a migráció kérdésében – mondta Donald Trump, aki azt mondta, kiáll Orbán Viktor mellett, akit szerinte titokbn sokan irigyelnek Európában, hogy megállította a migrációt és a bűnözést.

Nem azért vagyunk itt, hogy Trump elnök úr megoldja a problémáinkat Európával kapcsolatban, az a mi dolgunk. Azért vagyunk itt, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát indítsuk el – mondta Orbán Viktor.

A fő vita az oroszokkal az, hogy nem akarnak megállni

– válaszolta Donald Trump arra a kérdésre, hogy mi akadályozza a budapesti békecsúcs megtartását. „Pedig meg kellene állniuk, meg fognak állni. A háború nem kezdődött volna el, ha akkor én agyok az elnök, de hamarosan remélem, le fogjuk zárni ezt a háborút” – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a korábbi amerikai kormány felől nagy nyomás nehezedett Európára, hogy folytassa a háborút.

Joe Biden támogatta, hogy megtörténjen ez a háború – mondta Donald Trump, aki szerint az eredménye ennek az, hogy Ukrajna most kisebb lett, de Oroszországnak is rossz, rengeteg katonát veszítenek, „miközben a háborúnak egyhetesnek kellett volna csak lennie”.

Szeretnénk majd Magyarországon megtartani Putyin elnök úrral a béketalálkozót

– mondta Donald Trump, aki szerint múltkor azért halasztotta el, mert Putyin nem tudott mit mondani, de reméli, hogy majd sor kerülhet rá, és igyekeznek a közeljövőben lezárni a háborút.

Ezután Donald Trump több kérdésre is válaszolt az amerikai belpolitikai helyzet kapcsán, többek között azt mondta, hogy nem fogják elveszíteni a félidős választásokat.