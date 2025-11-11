Önként áll bíróság elé Dúró Dóra

Dúró Dóra a döntését azzal indokolta, hogy szerinte amit tett az nem volt szabálysértés. Ellenben az általa megrongált plakát volt anyaellenes és gyűlölet keltő. A Mi Hazánk politikusa az nyilatkozta: senki nem állítja, hogy az anyaság nem jár nehézségekkel olykor. Azonban nemzeti minimumnak kellene lennie annak, hogy plakátokon sem hazudunk és becsméreljük az édesanyákat.

A közösségi médiában megjelent bejegyzésében arról is írt, hogy a mentelmi joggal kapcsolatban továbbra sem változott a véleménye: egy politikusnak minden tette következményét vállalnia kell.

Azt ígérte, hogy ha a pártja megkerülhetetlen erő lesz a következő Országgyűlésben, akkor ezt a politikusi kiváltságot el fogják törölni.