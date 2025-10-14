ARÉNA - PODCASTOK
Gerendai Károly alapító egy tortával a fesztivál 25. jubileumi ünnepségén a Hajógyári-szigeten a 25. Sziget fesztivál harmadik napján, 2017. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Gerendai Károly: október végéig meg kell állapodni, onnantól az én felelősségem, hogy megmentsük a Szigetet

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Október végéig meg kell állapodni a jelenlegi tulajdonossal a Sziget fesztivál megmentéséről, továbbá meg kell teremteni azt a befektetői hátteret, amely a következő néhány évben biztosítani tudja a rendezvény működését – mondta az InfoRádióban Gerendai Károly. A fesztivál alapítója szerint az igazi kihívás megtalálni azt az utat, amelyen ismét üzletileg is sikeres lehet a Sziget.

A luxemburgi Superstruct Entertainment, amely a Sziget Zrt. tulajdonosa, bejelentette, hogy a jövőben nem vállal további üzleti kockázatot Magyarországon. Ezt főként az indokolta, hogy a fesztivál a 2023-as 1,8 milliárd forintos veszteség után 2024-ben már 3,9 milliárd forint veszteséget produkált, és a 2025-ös év előzetes adatai alapján sem várható javulás. Az újabb veszteségek fényében a tulajdonos nem lát fantáziát a folytatásban.

A Sziget Zrt. vezérigazgatója október közepén hivatalosan is kezdeményezte a fővárosi önkormányzattal kötött, Hajógyári-szigetre szóló területhasználati szerződés közös megegyezéssel történő felmondását. A szerződés ugyan 2026-ig szólna, de a cégnek akkor is fizetnie kellene, ha nem rendeznék meg a fesztivált. Ezért döntöttek az azonnali megszüntetés mellett, hogy csökkentsék a további anyagi terheket, ugyanakkor ez „nem feltétlenül jelenti a Sziget végét”.

A jelenlegi válsághelyzetben a magyar menedzsment és a tulajdonosok megkeresték a fesztivál egykori alapítóját, Gerendai Károlyt, hogy újra vállaljon meghatározó szerepet a Sziget jövőjének biztosításában. Az üzletember az InfoRádióban kijelentette, legfeljebb néhány hetük van a fesztivál megmentésére, mert ebben az időszakban már a fellépőket kellene bejelenteni és a jegyeket árusítani, de ezek a folyamatok is leálltak.

„A tárgyalások során azt tűztük ki határidőnek, hogy még októberben igyekszünk megállapodásra jutni a jelenlegi tulajdonosokkal.

Reményeim szerint ez sikerülni is fog, de azért nyilván az ember nyugtával dicsérje a napot. Még nem tartunk ott, hogy már holnap aláírjuk, de úgy érzem, hogy van esély arra, hogy még az október folyamán ezek a döntések megszülessenek” – mondta az alapító.

A két legfontosabb feladatnak azt nevezte, hogy egyrészt olyan befektetői hátteret kell találnia, amely a várhatóan még veszteséges következő egy-két évet finanszírozni képes, másrészt – és ezt tartja az igazi kihívásnak – meg kell találni azt a működő modellt, amellyel hosszabb távon sikeres üzleti vállalkozás is lehet a Sziget, nem csak sikeres rendezvény. Az előbbiről Gerendai Károly azt mondta, hogy már egyeztet olyan szereplőkkel, akik alapvetően érdekeltek alvállalkozóként, partnerként abban, hogy megmentsék a Szigetet.

„Abban a részében inkább bajban vagyok, hogy megtaláljuk azt az utat, amivel majd nem kell egy idő után finanszírozni, hogy megtaláljuk azt a megoldást, amivel újra sikeresen tud működni. Én nyolc éve nem ezzel foglalkozom, tudatosan azért szálltam ki a Sziget szervezéséből, mert úgy éreztem, hogy már kiöregedtem, már nem értek eléggé ahhoz, hogy mi az, ami ma kell a fiataloknak, és ebben most még plusz nyolcévnyi lemaradásom van” – mondta Gerendai Károly, és jelezte, most egykori kollégáival azon gondolkoznak, hogy mi az, amin változtatni kell, mi az, amit máshogy érdemes csinálni, mi az, amiben inkább a kezdeti értékekhez érdemes visszatérni, mi az, amiben alapvetően új irányokat kell találniuk.

Azt is elismerte, hogy a stratégiai döntésnek részben nagy az üzleti kockázata, de közben a szakmai presztízsét is veszély fenyegeti, ha nem lesz sikeres a mentőakció.

„Az anyagi terheken túl, ha én most ezt felvállalom, akkor onnantól az én felelősségem lesz az is, hogy a Szigetet megmentjük vagy megbuktatjuk, mert ha nem találjuk meg a jó megoldásokat, akkor az is megtörténhet, hogy a végén nem tud továbbmenni a Sziget”

– mondta az alapító, és hozzátette, sürget az idő, mert egy-két év alatt szükség van a hosszú távú megoldásra, ugyanis hosszú távon nem fenntartható az az állapot, hogy minden évben milliárdos nagyságrendű veszteségeket termel a fesztivál.

Gerendai Károly azt is elárulta, az érzelmei vezették, amikor ismét a Sziget ügye mellé állt, üzleti alapon nem tárgyalna most, mert mint fogalmazott, minden az ellen szólt, hogy ebben szerepet vállaljon, az egész családi és üzleti életét felborítja a fesztiválszervezés esetleges átvállalása.

„Van annyira fontos számomra a Sziget, a gyermekem ilyen szempontból, és én nem szeretném elengedni a gyerek kezét azért, mert most őt egy »baleset« érte, de egyértelműen nem a racionális üzleti logika diktálja most ezeket a döntéseimet, hanem sokkal inkább az, hogy úgy gondolom: fontos, hogy legyen Sziget, és próbálok mögé valamilyen fajta olyan rációt is tenni, amitől ez nem csak érzelmi kérdéssé válik, hanem lesz valamilyen olyan logika is, ami mentén ez valóban életképes lesz hosszú távon” – mondta Gerendai Károly.

Belföld    Gerendai Károly: október végéig meg kell állapodni, onnantól az én felelősségem, hogy megmentsük a Szigetet

sziget fesztivál

gerendai károly

alapító

