Haldokolnak a fesztiválok, és nem a fiatalok sietnek majd a segítségükre

Az idei hazai fesztiválszezon világosan rávilágított arra, hogy a fogyasztói szokások és a fogyasztás radikálisan változnak – írja az Economx.

A hazai fesztiválok vendéglátóhelyeinek egyik legnagyobb beszállítója, a Chef Market Zrt. vezérigazgatója, Andrejszki Richárd a cég által kiadott közleményben úgy fogalmazott: az idei szezon számai alapján lényegesen rosszabbul teljesítenek a fesztiválok, mint korábban.

”Magyarországon korábban négy igazán nagy fesztivál volt, ebből egyet, a Balaton Soundot meg sem rendezték idén, a VOLT Fesztivál megszűntetése után pedig kisebb formátumban, annak korábbi tulajdonosaival, más néven került megrendezésre. Egyedül a Sziget és az Ozora Fesztivál tartja még magát” – írta a vezérigazgató, aki első kézből tapasztalta meg a trendek alakulását.

A cégvezér hangsúlyozta, már a nemzetközi piacot uraló nagy szereplők sem tudnak olyan hatékonyan működni, mint korábban.

Ugyan még elérik a teltházat a legnagyobb külföldi fesztiválok, a kisebb, lokális események már nem teljesítenek jól.

A közlemény szerint a nemzetközi adatok is megerősítik mindezt: a Weezevent Barometer 2024 szerint például az átlagos napi látogatói költés egy fesztiválon már körülbelül 81 euró, ami 6 százalékos növekedés 2023-hoz képest, ám ez a magasabb jegyáraknak, prémium szolgáltatásoknak és extra on-site aktivitásoknak is köszönhető. Ugyanitt az italárak is jelentősen magasabbak: a standard 0,5 literes sör ára közel 8 százalékkal nőtt, míg a prémium sör ára nagyjából 3 százalékkal emelkedett.

Franciaországban már a 90 százalék feletti kihasználtságú rendezvények is veszteségesen működnek, ugyanis a technikai és fellépői költségek érezhetően emelkedtek, míg a bevételek növekedése elmarad attól, hogy az ilyen extra terheket kompenzálni tudják.

Ráadásul a Z-generáció körében jelentősen csökkent az érdeklődés a fesztiválok iránt.

2019-ben még 46 százalékuk mondta, hogy szeretne fesztiválra menni, addig ez az arány az idei évre 39 százalékra esett, és csak nagyjából 29 százalék keres aktívan élőzenei eseményeket. Andrejszki Richárd szerint a Z- és Alfa-generációk nem hosszan tartó élményeket keresnek, hanem gyorsan elérhető, azonnal fogyasztható impulzusokat, így egy többnapos fesztivál túl hosszú nekik.

A vezérigazgató szerint a sikerhez a tudatos márkaépítés is szükséges, valamint az egész éves jelenlét, hogy az adott fesztivál ne csak nyáron legyen tényező. Hozzátette, az elmúlt harminc évben a Sziget Fesztiválnak „illett volna” egy olyan ökoszisztémát felépíteni, amely biztosítja, hogy az embereknek egész évben eszébe jusson a Sziget valamiről.