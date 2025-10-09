Krasznahorkai László Nobel-díja: "Egészen elképesztő! Fantasztikus!"

Egy nemzeti irodalom számára hatalmas esemény, ha az ország egyik írója kapja meg az adott év irodalmi Nobel-díját. Ilyenkor nem egyedül a világ irodalomkedvelői fordulnak kitüntetett figyelemmel az ország kultúrája, és persze maga az ország felé, hanem azok is, akik nem olvasnak rendszeresen, de az ilyen információk azért felkeltik az érdeklődésüket.

Óriási ünnep tehát Krasznahorkai László elismerése minden magyar ember számára. A Nobel-díj hatására a világ számos pontján egyre többen olvasni kezdik majd Krasznahorkai műveit, de ilyenkor más magyar szerzők, írók, költők, irodalomtörténészek munkáira is nagyobb figyelem irányul.

Ezt fogalmazza meg igen szépen Lackfi János költő, aki ezekkel a sorokkal Köszönti közösségi oldalán Krasznahorkai Lászlót:

"Egészen elképesztő! Nem hittem volna, hogy valaha megérek még egy csodás magyar Nobel-díjat! Fantasztikusan jó az irodalmunk, de hát itt annyiféle tényező közrejátszik, és az egész világ ácsingózik a nagy-nagy elismerésre...

És most íme! A nagy melankolikus, aki egyszerre állítja komoly feladat elé olvasóját, és ajándékozza meg őt a sokszor rettenetesen nyomasztó ábrázolt közeg ellenére sok-sok aprólékos gyönyörűséggel!

Isten életesse Krasznahorkai Lászlót, szívből gratulálok.