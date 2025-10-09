ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2016. szeptember 19-én készült Budapesten.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Krasznahorkai László Nobel-díja: "Egészen elképesztő! Fantasztikus!"

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Sorra érkeznek a reakciók, miután Krasznahorkai László kapta idén az irodalmi Nobel-díjat. Lackfi János költő tömören és pontosan megfogalmazta, miért van hatalmas jelentősége annak, hogy újra magyar író érdemelte ki ezt a különleges elismerést.

Egy nemzeti irodalom számára hatalmas esemény, ha az ország egyik írója kapja meg az adott év irodalmi Nobel-díját. Ilyenkor nem egyedül a világ irodalomkedvelői fordulnak kitüntetett figyelemmel az ország kultúrája, és persze maga az ország felé, hanem azok is, akik nem olvasnak rendszeresen, de az ilyen információk azért felkeltik az érdeklődésüket.

Óriási ünnep tehát Krasznahorkai László elismerése minden magyar ember számára. A Nobel-díj hatására a világ számos pontján egyre többen olvasni kezdik majd Krasznahorkai műveit, de ilyenkor más magyar szerzők, írók, költők, irodalomtörténészek munkáira is nagyobb figyelem irányul.

Ezt fogalmazza meg igen szépen Lackfi János költő, aki ezekkel a sorokkal Köszönti közösségi oldalán Krasznahorkai Lászlót:

"Egészen elképesztő! Nem hittem volna, hogy valaha megérek még egy csodás magyar Nobel-díjat! Fantasztikusan jó az irodalmunk, de hát itt annyiféle tényező közrejátszik, és az egész világ ácsingózik a nagy-nagy elismerésre...

És most íme! A nagy melankolikus, aki egyszerre állítja komoly feladat elé olvasóját, és ajándékozza meg őt a sokszor rettenetesen nyomasztó ábrázolt közeg ellenére sok-sok aprólékos gyönyörűséggel!

Isten életesse Krasznahorkai Lászlót, szívből gratulálok.

