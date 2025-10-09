ARÉNA - PODCASTOK
Isztambul, 2017. november 24.Tarr Béla rendező egy sajtóértekezleten, az 5. Nemzetközi Boszporusz Filmfesztiválon Isztambulban 2017. november 24-én. (MTI/EPA/Sedat Suna)
Nyitókép: SEDAT SUNA

Tarr Béla: a Krasznahorkai-Nobel az összes eddigi kitüntetés megérdemelt koronája

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Krasznahorkai László egy nagyszerű író, akinek saját nyelve és saját világa van, ami elismerendő - mondta az InfoRádióban Tarr Béla filmrendező, aki a csütörtökön irodalmi Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai László több regényéből is készített filmadaptációt.

Együtt dolgozott majd 40 éven át Krasznahorkai László íróval Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, akit az InfoRádió az író Nobel-díja kapcsán kért értékelésre.

"Ez egy régi viszony. Nagyon nehéz erről bármit mondani, mert csak az öröm hangján lehet megszólalni. Itt nincs más" - fogalmazott meghatottan Tarr Béla.

Krasznahorkai Lászlót "egy nagyszerű írónak" nevezte, akinek "saját nyelve van, saját világa, tehát ezt el kell ismerni, és annak örülök, hogy végre. Megérdemelte".

Kiemelte, van az írónak "bőven" kitüntetése, ezeken a Nobel-díj a korona.

Kettejük első, elementáris erejű és hatalmas jelentőségű, hatású "munkája" a Sátántangó, előbb Krasznahorkai László írta meg a regényt, majd ebből készült a maratoni hosszúságú film, néhány évvel később.

"A film kép. Az irodalom pedig szó. Tehát ez a két dolog két külön nyelv. A feladat az volt, hogy azt a nyelvet hogyan lehet egyáltalán megközelíteni. Számomra nagyon-nagyon megindító és megrendítő élmény volt, amikor olvastam. Úgyhogy nagyon nehéz most bármit is mondani, mert csak örülök" - rögzítette röviden Tarr Béla.

Izraeli béketárgyalások: az első lépés biztató, de két tűzszünet kútba esett már – figyelmeztet a szakértő
Az Izrael és a Hamász által aláírt tűzszüneti megállapodás nem egy végleges egyezség, az amerikai elnök 20 pontos béketervének része, számos lényeges kérdés még nem tisztázott, így a tárgyalások folytatódnak – mondta az InfoRádióban Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Azt is kiemelte: a korábbi hasonló tűzszünetek után újraindultak a harcok.
„Föld fölötti lebegés van" – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője

Krasznahorkai László már nagyon régóta érzékeli azokat a válságfolyamatokat, amelyek az egész világot zsigerileg meghatározzák – mondta az InfoRádióban Szegő János, az idei irodalmi Nobel-díjas író köteteinek állandó szerkesztője, a Magvető Kiadó munkatársa.
 

Szélsőségek között rángatják a forintot

A forintot reggel a dollárral szemben 337–338, míg az euróval szemben 391–392 forint között jegyezték, aztán délelőtt egy gyors gyengüléssel felszúrt az árfolyam, ahonnan ugyanolyan gyorsan vissza is korrigált. A nemzetközi piacokat közben kedvezőtlen német külkereskedelmi adatok, valamint az elhúzódó francia kormányválság befolyásolják, miután az export augusztusban 0,5%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest, elmaradva az elemzői várakozásoktól. Az Egyesült Államokban eközben újabb politikai bizonytalanság borzolja a kedélyeket: a republikánusok által beterjesztett törvényjavaslat, amely az állami finanszírozás fenntartását és a kormány leállásának elkerülését szolgálta volna, nem kapta meg a szenátus jóváhagyását. A befektetők mindeközben Jerome Powell, a Fed elnökének mai beszédétől várnak iránymutatást a monetáris kilátásokról. A forintra pedig már kihathat, hogy holnap az S&P kiadja friss hitelminősítését, ami megindíthatja a spekulációkat is a piacokon.

Október 14-én jön a Portfolio győri konferenciája! Az utolsó jegyek még elérhetők

Kedden Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.

Israeli cabinet to vote on Gaza deal that would bring ceasefire and hostages' release 'within days'

Israel's cabinet is meeting now and is expected to approve the first phase of a plan which it and Hamas signed earlier.

