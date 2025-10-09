Tarr Béla: a Krasznahorkai-Nobel az összes eddigi kitüntetés megérdemelt koronája

Együtt dolgozott majd 40 éven át Krasznahorkai László íróval Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, akit az InfoRádió az író Nobel-díja kapcsán kért értékelésre.

"Ez egy régi viszony. Nagyon nehéz erről bármit mondani, mert csak az öröm hangján lehet megszólalni. Itt nincs más" - fogalmazott meghatottan Tarr Béla.

Krasznahorkai Lászlót "egy nagyszerű írónak" nevezte, akinek "saját nyelve van, saját világa, tehát ezt el kell ismerni, és annak örülök, hogy végre. Megérdemelte".

Kiemelte, van az írónak "bőven" kitüntetése, ezeken a Nobel-díj a korona.

Kettejük első, elementáris erejű és hatalmas jelentőségű, hatású "munkája" a Sátántangó, előbb Krasznahorkai László írta meg a regényt, majd ebből készült a maratoni hosszúságú film, néhány évvel később.

"A film kép. Az irodalom pedig szó. Tehát ez a két dolog két külön nyelv. A feladat az volt, hogy azt a nyelvet hogyan lehet egyáltalán megközelíteni. Számomra nagyon-nagyon megindító és megrendítő élmény volt, amikor olvastam. Úgyhogy nagyon nehéz most bármit is mondani, mert csak örülök" - rögzítette röviden Tarr Béla.