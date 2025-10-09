ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.94
usd:
336.7
bux:
101496.4
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Astrid Söderbergh Widding, a Nobel Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a 2023-as Nobel-díjak átadási ünnepségén a stockholmi hangversenyteremben 2023. december 10-én.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Halottaktól Churchillig, Afrikától Bob Dylanen át Krasznahorkai Lászlóig - Az irodalmi Nobel cirkalmas története

Infostart
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Voltak, akik akarták, végül nem vették át, voltak, akik meghaltak, mire átvehették volna, a díjazottak között más szakmákból ismertté vált személyiségek is vannak bőven, 18 irodalmi Nobel pedig nőhöz vándorolt.

Krasznahorkai Lászlónak ítélte a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író az irodalmi Nobel-díjat.

Az irodalmi Nobel-díjat 1901 óta 118. alkalommal ítélték oda, a kitüntetést hét alkalommal - 1914-ben, 1918-ban, 1935-ben, valamint 1940 és 1943 között - nem osztották ki, a 2018-as díj odaítélését pedig az akadémiát megrázó botrány miatt 2019-re halasztották. A kitüntetettek száma 122, mivel négy alkalommal (1904-ben a francia Frédéric Mistral és a spanyol José Echegaray, 1917-ben a dán Henrik Pontoppidan és Karl Gjellerup, 1966-ban az izraeli Smuél Joszéf Agnon és a német Nelly Sachs, 1974-ben a svéd Harry Martinson és Eyvind Johnson) megosztva részesültek az elismerésben.

Az irodalmi Nobel-díjat általában az életműért ítélik oda, de a Svéd Akadémia kilenc alkalommal ki is emelte a kitüntetett egy-egy alkotását:

  • Theodor Mommsen A rómaiak története (1902),
  • Carl Spitteler Olimpiai tavasz (1919),
  • Knut Hamsun Az anyaföld áldása (1920),
  • Wladyslaw Reymont Parasztok (1924),
  • Thomas Mann A Buddenbrook ház (1929),
  • John Galsworthy A Forsyte Saga (1932),
  • Roger Martin Du Gard A Thibault család (1937),
  • Ernest Hemingway Az öreg halász és a tenger (1954), valamint
  • Mihail Solohov Csendes Don (1965)

című művét.

A legfiatalabban, 41 évesen az angol Rudyard Kipling (1907), a legidősebben, 87 évesen a brit Doris Lessing (2007) kapta meg a díjat. A kitüntetettek közül mindössze kilencen vannak, akiket 50 éves koruknál fiatalabban ismert el a Svéd Akadémia. A legidősebb élő kitüntetett az 1934-ben született Wole Soyinka nigériai költő, író, aki 1986-ban életművéért kapta meg a díjat, és ezzel ő lett az első irodalmi Nobel-díjas afrikai.

A díjazottak 26 különböző nyelven alkottak, a legtöbben angolul.

A díjazottak között mindössze 18 nő van, az első 1909-ben a svéd Selma Lagerlöf volt, a legutóbbi pedig a 2024-ben kitüntetett dél-koreai Han Kang.

A kitüntetést ketten nem vették át. Az orosz Borisz Paszternak 1958-ban elfogadta, de aztán a szovjet hatóságok nyomására, szándéka ellenére vissza kellett utasítsa a díjat. 1964-ben a francia Jean-Paul Sartre nem vette át a kitüntetést, mert minden hivatalos elismerést elutasított.

Halála után egy író kapta meg a díjat, 1931-ben a svéd Erik Axel Karlfeldt. (A Nobel-díj 1974 óta már nem adható posztumusz.)

A díjazottak sorában a legmeglepőbb Sir Winston Churchill brit miniszterelnök neve, akit 1953-ban Nobel-békedíjra is jelöltek, de végül az irodalmi Nobel-díjat nyerte el. Nagy meglepetést váltott ki, és nagy vitákat is kavart Bob Dylan amerikai énekes-dalszerző 2016-os irodalmi Nobel-díja is.

Eddig az egyetlen magyar irodalmi Nobel-díjas a 2016-ban elhunyt Kertész Imre volt, aki 2002-ben részesült a kitüntetésben, az indoklás szerint írói munkásságával "az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben".

Az elmúlt tíz év irodalmi Nobel-díjasai

2015 - A fehérorosz Szvetlana Alekszijevics "polifonikus írásaiért, amelyek a szenvedésnek és a bátorságnak állítanak emléket korunkban".

2016 - Az amerikai Bob Dylan költő, dalszerző, énekes, aki "új költői kifejezésekkel gazdagította az amerikai dalkincset".

2017 - Az angol Kazuo Ishiguro "nagy érzelmi erejű regényeiért, amelyekben feltárta a világgal való kapcsolatunk illuzórikus érzése alatt tátongó szakadékot".

2018 - A lengyel Olga Tokarczuk "narratív képzeletéért, amely mindent felölelő szenvedéllyel ábrázolja a határok átlépését mint életformát".

2019 - Az osztrák Peter Handke "nagyhatású munkásságáért, amely nyelvi leleményességgel tárta fel az emberi lét perifériáját és sajátosságát".

2020 - Az amerikai Louise Glück "összetéveszthetetlen költői hangjáért, amely zord szépségével egyetemessé teszi az egyéni létezést".

2021 - A tanzániai születésű, Nagy-Britanniában élő Abdulrazak Gurnah, aki "megalkuvást nem ismerő és együttérző módon tárta fel a gyarmati rendszer hatásait és a menekültsorsot a kultúrák és kontinensek közötti szakadékban".

2022 - A francia Annie Ernaux "azért a bátorságért és klinikai éleslátásért, amellyel felfedi az egyéni emlékezet gyökereit, elidegenedését és kollektív korlátait".

2023 - A norvég Jon Fosse "olyan innovatív színdarabokért és prózáért, amelyek hangot adnak a kimondhatatlannak".

2024 - A dél-koreai Han Kang "intenzív költői prózájáért, amely szembesít a történelmi traumákkal és rávilágít az emberi élet törékenységére".

Kezdőlap    Kultúra    Halottaktól Churchillig, Afrikától Bob Dylanen át Krasznahorkai Lászlóig - Az irodalmi Nobel cirkalmas története

nobel-díj

irodalom

winston churchill

krasznahorkai lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt

"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"
A Svéd Akadémia bejelentése szerint a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat a magyar író, Krasznahorkai László kapja. Az indoklás kiemelte, hogy a szerző a díjat „meggyőző és látnoki életművéért” kapja, amely „az apokaliptikus terror közepette is bizonyítja a művészet erejét”.
 

Az apokalipszis magyar mestere - Krasznahorkai László Nobel-díja

Orbán Viktor, Karácsony Gergely és az egész ország Krasznahorkai László Nobel-díját ünnepli

Újra van magyar Nobel-díjas

Halottaktól Churchillig, Afrikától Bob Dylanen át Krasznahorkai Lászlóig - Az irodalmi Nobel cirkalmas története

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megerősítette a BYD: év végéig elindul a termelés a szegedi gyárban

Megerősítette a BYD: év végéig elindul a termelés a szegedi gyárban

A BYD továbbra is tartja magát a 2025 végi gyártásindítási tervhez szegedi üzemében, annak ellenére, hogy a présüzem és a fényezőcsarnok csak később készül el. A kínai autógyártó első európai gyárában a Dolphin Surf modell gyártása indulhat el elsőként - számolt be a vg.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kilábal a rémálomból a Manchester United? A főpróba most jön Amoriméknak

Kilábal a rémálomból a Manchester United? A főpróba most jön Amoriméknak

A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza ceasefire to begin within 24 hours of cabinet approval, Israeli spokesperson says

Gaza ceasefire to begin within 24 hours of cabinet approval, Israeli spokesperson says

Israel's cabinet votes on the first phase of the plan, which paves the way towards a ceasefire and hostages' release, when it meets at 15:00 BST.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 14:33
"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"
2025. október 9. 14:11
Orbán Viktor, Karácsony Gergely és az egész ország már Krasznahorkai László Nobel-díját ünnepli
×
×
×
×