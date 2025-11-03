ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 3. hétfő Győző
Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2016. szeptember 19-én készült Budapesten.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Film Krasznahorkai Lászlóról a Nobel-díj átadására: ezt mutatják Magyarországról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Krasznahorkai Lászlóról a svéd királyi televízió a díjátadó ünnepség előtt egy filmet mutat majd be. Szentendrén is forgattak.

A szentendrei Hamvas Béla Könyvtár örömmel számolt be közösségi oldalán arról az eseményről, melynek során Krasznahorkai László Nobel-díjas író látogatta meg az intézményt.

Az írótól 18+1 könyvet kapott ajándékba a könyvtár műveinek idegen nyelvű kiadásaiból, annak emlékére, hogy Krasznahorkai korábban 18 évet élt Szentendrén, ebben az időszakban gimnáziumi tanárként is dolgozott.

Az írót a svéd királyi televízió forgatócsoportja kísérte el Szentendrére, a filmet a díjátadó ünnepség előtt mutatják majd be.

Egy közös fotó is készült a könyvtárosokkal és az olvasókkal.

Az ajándékba kapott könyveket feldolgozzuk és azok hamarosan kölcsönözhetők lesznek - olvasható a könyvtár közösségi oldalán.

