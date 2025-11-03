Film Krasznahorkai Lászlóról a Nobel-díj átadására: ezt mutatják Magyarországról

A szentendrei Hamvas Béla Könyvtár örömmel számolt be közösségi oldalán arról az eseményről, melynek során Krasznahorkai László Nobel-díjas író látogatta meg az intézményt.

Az írótól 18+1 könyvet kapott ajándékba a könyvtár műveinek idegen nyelvű kiadásaiból, annak emlékére, hogy Krasznahorkai korábban 18 évet élt Szentendrén, ebben az időszakban gimnáziumi tanárként is dolgozott.

Az írót a svéd királyi televízió forgatócsoportja kísérte el Szentendrére, a filmet a díjátadó ünnepség előtt mutatják majd be.

Egy közös fotó is készült a könyvtárosokkal és az olvasókkal.

Az ajándékba kapott könyveket feldolgozzuk és azok hamarosan kölcsönözhetők lesznek - olvasható a könyvtár közösségi oldalán.