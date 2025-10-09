Orbán Viktor, Karácsony Gergely és az egész ország már Krasznahorkai László Nobel-díját ünnepli

A 24.hu is összeállításban igyekszik követni, ki mindenki gratulál a második magyar irodalmi Nobel-díjasnak, Krasznahorkai Lászlónak, akinek kitüntetését csütörtök kora délután jelentették be a Svéd Akadémián.

Régóta esélyesként tartották már számon az eddig is számtalan elismeréssel elárasztott művészt, nem meglepő, hogy a magyar "elit" is azonnal megmozdult a hír hallatán.

A kormánytagok közül elsőként Hankó Balázs kultúráért is felelős miniszter gratulált: "Büszkeség, újabb magyar Nobel-díj! Gratulálok Krasznahorkai Lászlónak az irodalmi Nobel-díjhoz!"

Rövidesen Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is posztolt a témában, aki szerint "Krasznahorkai Lászlónál tökéletes, nagyon is kiérdemelt helyen van" a díj.

Orbán Viktor azt fedezte fel, hogy az író az első gyulai Nobel-díjas.

Bödőcs Tibor humorista azt emelte ki, leghosszabb mondata több mint 8 méteres.

Tarr Béla, aki több Krasznahorkai-filmet is megfilmesített (Népszava): "Nagyon örülök, hogy nyert, úgyhogy egyelőre mást nem tudok mondani. Hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, és hogy nyert, hihetetlen nagy öröm."

Sulyok Tamás köztársasági elnök: "Szívből gratulálok Krasznahorkai Lászlónak az irodalmi Nobel-díjhoz!" - írta Sulyok Tamás államfő a Facebook-oldalán.

Cikkünk frissül.