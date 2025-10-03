Egy személyautó és egy vonat karambolozott Apagy és Napkor között, a Szökéskúttanya közelében - írta a katasztrófavédelem.

A gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki.

A szerelvényen tizennégyen utaztak.

A helyszínre mentesítő vonat érkezik az utasokért. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A MÁV-csoport információja szerint a Nyíregyháza-Vásárosnamény vonalon hosszabb eljutási időkre, Nyíregyháza és Ófehértó között pótlóbuszos utazásra kell számítani péntek délelőtt a baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt.