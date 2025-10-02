Nézőpont: jobban kedveljük a németeket, mint ők minket

A magyaroknak jobb a véleményük a németekről, mint a németeknek a magyarokról. Egyebek között ez is kiderült a Nézőpont Intézet és a Konrad Adenauer Alapítvány közös kutatásából. Az eredményeket Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője ismertette az InfoRádióban.

Magyarországon és Németországban is ezer-ezer ember telefonos megkérdezésével készült el a reprezentatív „német–magyar barométer”. Az intézet vezetője elmondta, a magyarok 66 százaléka vélekedik pozitívan a németekről, ezzel szemben a németek 43 százaléka van Magyarországról jó véleménnyel. A tavalyi évhez képest jelentősen pozitívabban látják a németeket a magyarok.

A németek alapvetően tájékozottnak tartják magukat a magyarokról és a nemzetközi ügyekről, de „nagyon sok adat arra utal”, hogy amit tudnak, azt a televízióból tudják,

valójában elég kevés fogalmuk van a magyar valóságról

– tette hozzá.

Korábbi kutatásaikból kiderült, hogy a német nyilvánosságban túlnyomó többségben vannak a kritikus vélemények Magyarországgal kapcsolatban, „ez tükröződik az adatokban”. Úgy fogalmazott, van egy-kettő ilyen kritikus megállapítás a kutatásban, de jó hírek is vannak benne.

Sokan szeretnék a németek és magyarok között is azt, ha a kétoldalú kapcsolatok javulnának, különösen a migráció témájában örülnének, ha Németország és Magyarország együttműködne. Ezt a megkérdezettek több mint háromnegyede gondolja így.

Mráz Ágoston Sámuel azt is elmondta, melyek a két ország kapcsolatainak legkritikusabb pontjai. A magyarok Németország migrációs politikáját bírálták leginkább, míg a németek a liberális demokrácia hiányát kritizálták. A német média tartalomelemzésének eredménye egybecseng azzal, ahogyan a magyarországi jogállamiságot, a demokráciát, női jogokat látják a németek.

Hozzátette, az amerikaiak megítélése jelentősen romlott Németországban, már kedvezőtlenebb, mint a magyarokról kialakított véleményük. A Kínával való együttműködés támogatottsága mind a németek, mind a magyarok körében meghaladta a 60 százalékot.