Eddigi leghosszabb távú szerződését írta alá Magyarország cseppfolyósított földgáz beszerzéséről – a nap hírei

Története leghosszabb távú szerződését írta alá Magyarország cseppfolyósított földgáz beszerzéséről - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az MVM és a francia ENGIE közötti adásvételi szerződés aláírása után elmondta: Magyarország 2028 és 38 között összesen 4 milliárd köbméter LNG-t vásárol.

Idén ősszel két adócsomagról dönthet a kormány – közölte egy háttérbeszélgetésen a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az adócsökkentési csomagot november elején hozzák nyilvánosságra, ennek része lehet a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentése. A másik csomag technikai jellegű, egyebek közt azt tartalmazza, hogy az erdőt kivonják a települési adó hatálya alól, a reklámadó felfüggesztését pedig egy évvel meghosszabbítják.

Az első félévben 250 milliárd forintos veszteséget termelt a Magyar Nemzeti Bank – derül ki a jegybank féléves jelentéséből. A kamateredmény tovább javult a korábbi időszakhoz képest, ugyanakkor a forintárfolyamon realizált nyereség jelentősen csökkent az erősebb árfolyam miatt.

10 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít egyedi szennyvíztisztító rendszerek kiépítésére a kistelepülések számára a kormány. A program a Közös Agrárpolitika keretében valósul meg, 80 százalékos társfinanszírozással. Jelenleg 849 szennyvíztelep működik az országban, de 938 kistelepülésen még mindig hiányzik a szolgáltatás.

Tiltakoznak a nyomdaipari szereplők a reklámhordozó papírok termék-díjának duplájára emelése ellen. A Nyomda- és Papíripari Szövetség közleménye szerint a kiterjesztett gyártói felelősség díjának emelése azonnal 80 százalékkal emeli a nyomdai papírok árát.

Tanúként akarja meghallgatni az ügyészség a volt politikus Juhász Pétert és további személyeket a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozásban – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Közben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bizonyítékokat foglalt le Juhász Pétertől. A volt politikus a Telex-nek azt mondta: a hangfelvétel semmilyen kapcsolatban nincs a Szőlő utcai üggyel.

Uniós forrás biztosítja az új CAF-villamosok beszerzésének finanszírozását a most megkötött támogatási szerződés alapján. Az új, 51 darabos flottából eddig 20 állt forgalomba, az utolsó pedig előreláthatólag 2026 végétől szállíthat utasokat.

A tervek szerint október 21-én szavaz az Országgyűlés a háborús veszélyhelyzet újabb féléves meghosszabbításáról – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Harcosok Órája online adásban úgy vélte: a háborús veszélyhelyzetnek semmilyen hatása nincs a jövő évi választások lebonyolítására.

Uniós versenyképességi fordulatot, valamint az energiaárak rendezését sürgette a magyar kormányfő Koppenhágában, az informális uniós csúcstalálkozó után. Orbán Viktor emellett aláírásgyűjtés elindítását javasolja a Fidesz elnökségének Magyarországon a brüsszeli háborús tervek ellen.

Találkozót szeretne összehozni a Mol és a horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat, a Janaf képviselői között október első felében a horvát kormányfő, hogy mérsékeljék az olajszállításról kialakult vitát. Andrej Plenkovic szerint így megoldanák azt a kérdést, hogyan lehet nagyobb mennyiségű kőolajat szállítani a két finomítóba, Magyarországra és Szlovákiába, az európai árakat alapul véve.

Az Európai Unió vezetői a koppenhágai informális uniós csúcson élénk vita után széles körben támogatták azt az elképzelést, hogy a Nyugaton befagyasztott orosz vagyont használják fel az Ukrajnának nyújtandó mintegy 140 milliárd eurós hitel biztosítására. Erről a német kancellár beszélt a tanácskozáson. Több tagállam azonban jogi és pénzügyi aggályokat is felvetett.

Oroszország válasza Európa militarizálódására nagyon meggyőző lesz – jelentette ki az orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán, Szocsiban. Vlagyimir Putyin elsősorban Európát tette felelőssé azért, mert nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.

Órákig áramkimaradás volt a csernobili atomerőműben, miután orosz tüzérségi támadás érte Szlavutics települést. A közeli Csernyihiv régióban több mint 300 ezer fogyasztónál szűnt meg az áramellátás. A Nemzetközi Atomenergiügynökség közölte: a szolgáltatás már helyreállt.

Olaszországban a legnagyobb szakszervezet is csatlakozik a pénteki általános sztrájkhoz, amelyet a Gázába tartó segélyflotilla elleni izraeli fellépés váltott ki. A munkabeszüntetés az ország szinte minden szektorát érinti, beleértve a közlekedést, az egészségügyet és az oktatást.

Terrorcselekménynek nyilvánította a rendőrség a manchesteri zsinagógánál jóm-kipúr napján elkövetett késeléses és gázolásos támadást. A merényletben ketten meghaltak, hárman súlyosan megsebesültek. A támadót a rendőrök agyonlőtték. A hatóságok megerősítették a nagy-britanniai zsinagógák rendőrségi őrizetét.

Csaknem 8 milliárd dollár értékű klímavédelmi támogatást von meg a Trump-adminisztráció 16 amerikai államtól, köztük Kaliforniától és New Yorktól – írja a Reuters. A döntést a Fehér Ház költségvetési igazgatója jelentette be.