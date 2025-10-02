ARÉNA - PODCASTOK
A 2025-ös költségvetés tervezete a dokumentum átadásán a Parlamentben 2024. november 11-én. A törvényjavaslatot Varga Mihály pénzügyminiszter átadta Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés KDNP-s alelnökének.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Államtitkár: újdonság az szja-nál, két adócsomag is érkezhet idén ősszel

Infostart

Az első csomag keretében tíz területen is változás jöhet, még szükséges hozzá a parlament jóváhagyása.

Két adócsomag várható idén ősszel a kormánytól, az elsőnek a tartalma már ismert. Egyebek között a reklámadó felfüggesztését is meghosszabbítja egy évvel a kormány – írta meg a Portfolio Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért, és kereskedelemért felelős államtitkárának tájékoztatója alapján.

Az adócsomag első része máris társadalmi egyeztetésre kerül. Ez jogharmonizációs és technikai részleteket tartalmaz, várhatóan november végén szavazhat róla a parlament, és januárból léphet életbe.

Tíz területet sorolt fel, ahol változások jönnek.

Az szja-hoz kapcsolódóan megjelenik egy új fogalom, a folytatólagos nyilatkozat fogalma. Ez azt jelenti, hogy

ha valaki tesz egy nyilatkozatot, miszerint mentesül az szja alól, az „örök életére” érvényes lesz.

A 30 év alatti édesanyák számára is kedvező módosítás jön. Ha január 1-jén még nem töltötte be a 30. életévét az illető, de év közben betölti azt, akkor szja-mentes lesz a teljes évben.

A banki adathalászat következtében megkárosított ügyfelek hitelintézeti kártalanítását adómentessé teszi a kormány. A mostani szja-szabályok szerint a kártérítést kifizetőnek adófizetési kötelezettsége van (szja és szocho).

A kisvállalatokat érinti, hogy az elektronikus számlapénzt a pénzfelhalmozás tekintetében nem veszi figyelembe az NGM, ez nem lesz adóalap-tétel. Példaként említette a Wise-on, vagy a Revoluton lévő pénzeket. Az áfabevallásról elmondta, a NAV javaslatára bevezetik, hogy a számla teljes összegéről jelenteni kell, amit az adózó ténylegesen levonásba helyez. A kiskereskedelmi adóban 2026-ban is fenntartják, hogy más adóteher vonatkozik arra, aki gépjárműüzemanyagot forgalmaz.

Egyéni vállalkozóknak nem szükséges soron kívüli adóbevallást benyújtaniuk, ha a tevékenységüket szüneteltetik.

A reklámadó felfüggesztését meghosszabbítja a kormány. A helyi adók tekintetében kivonják az erdőt a települési adó hatálya alól, tette hozzá Gerlaki Bence.

Végül elmondta, az ingatlan-adásvételek területén a cserét pótló lakásvásárlás esetében jön változás. Az adózó dönthet, a korábban nagy értékkel értékesített ingatlant veszi-e figyelembe, ezzel csökkentheti az illeték alapját, amikor új ingatlant vásárol.

Az NGM egy adócsökkentési csomagon is dolgozik, amit november elején hoznak nyilvánosságra, tette hozzá az államtitkár. Ez a csomag széles körben foglalkozik a vállalkozásokkal, és része lehet a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentése.

A csomag most bemutatott része a költségvetésre mérsékelt hatást gyakorolhat, 10 milliárd forint környékén a Portfolio szerint. Amennyiben a második csomagba belekerül az 1 százalékpontos szocho-csökkentés, az 200-220 milliárd forintos adóbevétel-kieséssel járhat.

