Elhunyt Nagy Miklósné dr. Kun Margit, 7 évig volt képviselő

Az algyőiek "Margitkája"ként ismert volt képviselőről a nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán búcsúzott. Méltatták életútját és kiemelték a település közéletében betöltött aktív szerepét - írja a delmagyar.hu.

Nagy Miklósné dr. Kun Margit 1948. október 3-án Orosházán született. Tanulmányait Szegeden végezte, jogi diplomáját a JATE-n, munka mellett szerezte meg. Nyugdíjazásáig ügyvédként dolgozott.

2011-ben költözött családjával Algyőre, majd aktívan részt vett különböző civil szervezetek munkájában: jogi tanácsokkal segítette a Nyugdíjasklubot, a Gyevi Barátokat és a Nőegyletet, többek között alapszabályok elkészítésében működött közre.

Szabadidejében a könyvtár és az Alkotóház rendszeres látogatója volt, ahol a tűzzománcozás és a festészet rejtelmeivel is megismerkedett.

Hét éven át volt az algyői képviselő-testület tagja, ahol a humán-ügyrendi bizottságban végzett munkát.

Az önkormányzati búcsúztató kiemelte, hogy Nagy Miklósné dr. Kun Margit hozzáértése, segíteni akarása és kedvessége hiányozni fog a település mindennapjaiból.