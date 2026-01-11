ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Nagy Miklósné dr. Kun Margit, 7 évig volt képviselő

Infostart

Hetvennyolcadik életévében elhunyt Nagy Miklósné dr. Kun Margit, aki hét éven keresztül szolgálta Algyő nagyközség képviselő-testületének tagjaként a települést.

Az algyőiek "Margitkája"ként ismert volt képviselőről a nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán búcsúzott. Méltatták életútját és kiemelték a település közéletében betöltött aktív szerepét - írja a delmagyar.hu.

Nagy Miklósné dr. Kun Margit 1948. október 3-án Orosházán született. Tanulmányait Szegeden végezte, jogi diplomáját a JATE-n, munka mellett szerezte meg. Nyugdíjazásáig ügyvédként dolgozott.

2011-ben költözött családjával Algyőre, majd aktívan részt vett különböző civil szervezetek munkájában: jogi tanácsokkal segítette a Nyugdíjasklubot, a Gyevi Barátokat és a Nőegyletet, többek között alapszabályok elkészítésében működött közre.

Szabadidejében a könyvtár és az Alkotóház rendszeres látogatója volt, ahol a tűzzománcozás és a festészet rejtelmeivel is megismerkedett.

Hét éven át volt az algyői képviselő-testület tagja, ahol a humán-ügyrendi bizottságban végzett munkát.

Az önkormányzati búcsúztató kiemelte, hogy Nagy Miklósné dr. Kun Margit hozzáértése, segíteni akarása és kedvessége hiányozni fog a település mindennapjaiból.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Nagy Miklósné dr. Kun Margit, 7 évig volt képviselő

gyász

képviselő

algyő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Harangi Szabolcs: a következő hónapokban egyes alvó vulkánok felébredése komoly gondokat okozhat

Harangi Szabolcs: a következő hónapokban egyes alvó vulkánok felébredése komoly gondokat okozhat
Tavaly 27 országban több mint hatvan vulkán tört ki, ami átlagosnak mondható szám, ugyanakkor több váratlan természeti jelenség is történt – mondta az InfoRádióban a HUN-REN ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője. A geológus szerint idén is várhatók nagy kitörések, a következő hónapokban pedig érdemes lesz odafigyelni Indonéziára, ahol egyes alvó tűzhányók felébredése akár nagyon komoly gondokat is okozhat.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Múlt éjjel több mint 150 drónnal, köztük 110 Shahed-típusú eszközzel támadta éjjel Ukrajnát az orosz fél az RBC Ukraine tájékoztatása szerint. A légvédelem a drónok többségét sikeresen lelőtte, az ukrán légierő azt kéri, hogy mindenki ügyeljen a biztonsági előírások betartására. Kína vezetésével a BRICS+ tagországai hadgyakorlatot tartanak Dél-Afrika partjainál, Kína és Irán torpedórombolókkal, Oroszország és az Egyesült Arab Emírségek korvettekkel, a vendéglátó ország pedig egy fregattal vesz részt a "Will for Peace 2026" kódnevű hadgyakorlaton. Indonézia, Etiópia és Brazília megfigyelőként van jelen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karbantartás jön az OTP-nél: ekkor, és ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek

Karbantartás jön az OTP-nél: ekkor, és ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek

A leállás érinti az internetbankot, a mobilbankot, a SingleMarket platformot, valamint az online termékigénylési funkciókat is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran protesters defy crackdown as videos show violent clashes

Iran protesters defy crackdown as videos show violent clashes

Hundreds of protesters are believed to have been killed or injured, and many more detained.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 11. 08:52
Hatalmas lyuk Nógrádban, a bányával lehet a gond
2026. január 11. 07:45
Elképesztő dolgot produkált a jeges Balaton
×
×
×
×