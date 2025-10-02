ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.88
usd:
331.88
bux:
99650.42
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A helyszínen rendőrök 2025. október 2-án, miután egy merénylő embereket gázolt el és késelt meg egy manchesteri zsinagóga előtt. A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, a jóm-kipúron, azaz az engesztelés napján elkövetett támadásban két ember életét vesztette, három megsebesült, a merénylőt lelőtték a rendőrök, de a halálát még nem erősítették meg.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Drámai bizonyosság a manchesteri késeléses-gázolásos merénylettel kapcsolatban

Infostart / MTI

Terrorcselekménynek nyilvánította a rendőrség a manchesteri zsinagógánál csütörtökön, jóm-kipúr napján elkövetett késeléses és gázolásos támadást, amelyben ketten meghaltak, többen súlyosan megsérültek.

Laurence Taylor, a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának parancsnokhelyettese csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján kijelentette: a vizsgálat eddigi adatai alapján a rendőrség terrorista incidensnek tekinti a támadást. Hozzátette: a bűncselekménnyel kapcsolatban két embert őrizetbe vettek.

Taylor elmondta: a nagy-britanniai rendőri erőket országszerte mozgósítják, és a rendőrség megerősített járőrözésbe kezdett a zsinagógák és egyéb zsidó közösségi intézmények környékén.

A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. A támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

Csütörtök délután a manchesteri rendőrség főparancsnoka, Sir Stephen Watson is sajtótájékoztatót tartott, amelyen kijelentette: a nyomozók valószínűsítik, hogy sikerült azonosítaniuk az elkövetőt. Watson azonban hangsúlyozta, hogy erről nem kíván további részletekbe bocsátkozni, amíg a támadó kilétét nem tisztázzák teljes bizonyossággal.

A rendőrparancsnok elmondta: a kiérkező fegyveres egységek az első bejelentéstől számítva hét percen belül agyonlőtték a támadót.

Hozzátette: négy embert különböző súlyosságú sérülésekkel kezelnek kórházban. Megerősítette, hogy a támadásban ketten életüket vesztették.

Stephen Watson elmondta azt is, hogy

az elkövető robbanóeszköznek látszó tárgyakat viselt a támadás idején.

Ezt egy olyan fotó is alátámasztja, amely a közösségi médiafelületeken jelent meg a feltételezett támadóról. Ezen a képen az látszik, hogy a tettes nadrágszíján fémes tárgyak lógnak.

Az eddigi vizsgálatról kiadott tájékoztatások egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban robbanószerekről van-e szó.

Felkerült ugyanakkor a közösségi médiafelületekre egy videófelvétel is, amelyen a helyszínre vonuló fegyveres rendőrök egyike arra utasítja a járókelőket, hogy hagyják el a környéket, mert a támadónál "pokolgép van".

A manchesteri rendőrség parancsnoka csütörtöki tájékoztatóján elmondta:

nagyon sokan voltak a támadás idején a zsinagógában, és csak a biztonsági személyzet, a hívők és a gyorsan kivonuló rendőri egységek bátor fellépése akadályozta meg, hogy a támadó behatoljon az épületbe.

A támadás a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

A manchesteri zsinagóga is tele volt a támadás idején. A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.

Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA).

Az értekezleten részt vesz Shabana Mahmood belügyminiszter, Andy Burnham manchesteri polgármester és a Scotland Yard parancsnoksága.

A COBRA-ülés előtt Starmer is elmondta, hogy a kormány rendőri egységek kivezénylésével országszerte megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák őrizetét.

Hozzátette: a támadást "különösen elborzasztóva teszi" az a tény, hogy jóm-kipúr napján történt.

A brit uralkodó is azt emelte ki csütörtök délutáni személyes üzenetében, hogy a támadás "a zsidó közösség számára igen jelentős időpontban" történt. III. Károly király mélységes megdöbbenésének és szomorúságának adott kifejezést a Buckingham-palota által ismertetett nyilatkozatában.

Kezdőlap    Külföld    Drámai bizonyosság a manchesteri késeléses-gázolásos merénylettel kapcsolatban

merénylet

terrorcselekmény

zsinagóga

gázolás

késelés

manchester

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Nem először állt elő sajátos javaslattal a német menekültpolitika szigorításának Friedrich Merz kancellár melletti másik fő képviselője, Alexander Dobrindt belügyminiszter. Az időzítés nem véletlen, szombaton ugyanis Münchenben több európai kollégája részvételével szűkebb körű találkozót tartanak.
 

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Csehország kiterjedt hibrid támadásnak van kitéve Oroszország részéről – jelentette ki Vít Rakušan cseh belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke.
 

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Földrengés rázta meg Isztambult

Földrengés rázta meg Isztambult

Közepes, ötös erősségű földrengés rázta meg a törökországi Isztambult, legalább 17-en megsérültek - közölték tisztségviselők csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ledobja az őszi bombát a tévés piacra a Disney+: ezeket nézheted októberben

Ledobja az őszi bombát a tévés piacra a Disney+: ezeket nézheted októberben

Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

The attacker was shot dead at the scene by armed officers; police later make two other arrests. Four victims remain in hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 19:40
Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő
2025. október 2. 19:30
Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter
×
×
×
×