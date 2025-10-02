Drámai bizonyosság a manchesteri késeléses-gázolásos merénylettel kapcsolatban

Laurence Taylor, a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának parancsnokhelyettese csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján kijelentette: a vizsgálat eddigi adatai alapján a rendőrség terrorista incidensnek tekinti a támadást. Hozzátette: a bűncselekménnyel kapcsolatban két embert őrizetbe vettek.

Taylor elmondta: a nagy-britanniai rendőri erőket országszerte mozgósítják, és a rendőrség megerősített járőrözésbe kezdett a zsinagógák és egyéb zsidó közösségi intézmények környékén.

A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. A támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

Erősödő antiszemitizmusról beszélt a miniszterelnök Keir Starmer szerint a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön, jóm-kipúr napján elkövetett terrortámadás is jelzi az antiszemita gyűlölet erősödését. A brit kormányfő, aki a merénylet hírére megszakította koppenhágai látogatását és hazautazott Londonba, a Downing Streeten elmondott csütörtök esti nyilatkozatában úgy fogalmazott: a nagy-britanniai zsidó intézményeket, zsinagógákat, még a zsidó iskolákat is a nap 24 órájában őrizni kell az antiszemita gyűlölet folyamatos fenyegetése miatt, és a csütörtöki manchesteri támadás is mutatja, hogy erre miért van szükség. Keir Starmer szerint Nagy-Britannia feladata, hogy újból vereséget mérjen az antiszemita gyűlölködésre.

Csütörtök délután a manchesteri rendőrség főparancsnoka, Sir Stephen Watson is sajtótájékoztatót tartott, amelyen kijelentette: a nyomozók valószínűsítik, hogy sikerült azonosítaniuk az elkövetőt. Watson azonban hangsúlyozta, hogy erről nem kíván további részletekbe bocsátkozni, amíg a támadó kilétét nem tisztázzák teljes bizonyossággal.

A rendőrparancsnok elmondta: a kiérkező fegyveres egységek az első bejelentéstől számítva hét percen belül agyonlőtték a támadót.

Hozzátette: négy embert különböző súlyosságú sérülésekkel kezelnek kórházban. Megerősítette, hogy a támadásban ketten életüket vesztették.

Stephen Watson elmondta azt is, hogy

az elkövető robbanóeszköznek látszó tárgyakat viselt a támadás idején.

Ezt egy olyan fotó is alátámasztja, amely a közösségi médiafelületeken jelent meg a feltételezett támadóról. Ezen a képen az látszik, hogy a tettes nadrágszíján fémes tárgyak lógnak.

Az eddigi vizsgálatról kiadott tájékoztatások egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban robbanószerekről van-e szó.

Felkerült ugyanakkor a közösségi médiafelületekre egy videófelvétel is, amelyen a helyszínre vonuló fegyveres rendőrök egyike arra utasítja a járókelőket, hogy hagyják el a környéket, mert a támadónál "pokolgép van".

A manchesteri rendőrség parancsnoka csütörtöki tájékoztatóján elmondta:

nagyon sokan voltak a támadás idején a zsinagógában, és csak a biztonsági személyzet, a hívők és a gyorsan kivonuló rendőri egységek bátor fellépése akadályozta meg, hogy a támadó behatoljon az épületbe.

A támadás a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

A manchesteri zsinagóga is tele volt a támadás idején. A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.

Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA).

Az értekezleten részt vesz Shabana Mahmood belügyminiszter, Andy Burnham manchesteri polgármester és a Scotland Yard parancsnoksága.

A COBRA-ülés előtt Starmer is elmondta, hogy a kormány rendőri egységek kivezénylésével országszerte megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák őrizetét.

Hozzátette: a támadást "különösen elborzasztóva teszi" az a tény, hogy jóm-kipúr napján történt.

A brit uralkodó is azt emelte ki csütörtök délutáni személyes üzenetében, hogy a támadás "a zsidó közösség számára igen jelentős időpontban" történt. III. Károly király mélységes megdöbbenésének és szomorúságának adott kifejezést a Buckingham-palota által ismertetett nyilatkozatában.