A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök érkezik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára, Koppenhágában 2025. október 2-án. Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetői félévente üléseznek.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Infostart / MTI

„Ez rossz Magyarországnak és rossz az EU-nak is” – mondta Orbán Viktor csütörtökön Koppenhágában, az informális EU-csúcs második napjának kezdetén újságíróknak nyilatkozva.

Az Európai Unió elhatározta, hogy háborúba megy, ez rossz Magyarországnak és rossz az EU-nak is – mondta Orbán Viktor csütörtökön Koppenhágában, az informális EU-csúcs második napjának kezdetén újságíróknak nyilatkozva. A magyar kormányfő, a Fidesz elnöke bejelentette azt is: a Fidesz elnökségének azt fogja javasolni, hogy

indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést „Brüsszel háborús tervei ellen”.

Orbán Viktor azt mondta: nehéz nap volt a szerdai, és a csütörtöki sem lesz könnyű, lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, háborús javaslat.

„Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba” – sorolta, hangsúlyozva: „minden a háborúról szól”.

A kormányfő úgy értékelt: az unió elhatározta, hogy háborúba megy, ráadásul szerdán még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. „Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy” – fogalmazott Orbán Viktor.

Bejelentette: a Fidesz elnökségének azt fogja javasolni, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést „Brüsszel háborús tervei ellen”, mert minden erőre szükség lesz, hogy ki lehessen maradni ebből a háborúból.

Kérdésre válaszolva közölte: nem járult hozzá ahhoz az informális EU-csúcson közzétett javaslathoz, amely szerint megváltoztatnák a EU-hoz való csatlakozási tárgyalások eddigi jogi környezetét.

Emlékeztetett: eddig a tárgyalási fejezetek megnyitásához is 100 százalékos támogatás kellett a tagok részéről. Ezt úgy akarják megváltoztatni, hogy a fejezetek megnyitása ne követeljen egyhangúságot, legyen elég minősített többség, és a lezárásnál maradjon meg az egyhangúság.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra: a szabály megváltoztatásához szintén egyhangúság kell. „És én mondtam, hogy nem járulok hozzá” – jelentette ki.

Beszámolt arról is, hogy találkozik Grúzia miniszterelnökével. Elmondta, Grúzia az egyik legsikeresebb európai ország, nem ismer más olyan országot, ami ilyen sikeres lenne. Politikailag stabil, a gazdasága „dübörög” – mondta, hozzátéve, ezért csodálják és tanulmányozzák a sikereit.

Európának szüksége van sikeres országokra, mert számos európai ország sikertelen, a gazdaság itt nem működik, stagnál

– mondta. Orbán Viktor kijelentette, szükség van arra, hogy olyan országok, mint Georgia, csatlakozzanak az unióhoz.

