2025. október 2. csütörtök Petra
Vlagyimir Putyin orosz elnök felkeresi a Zapad-2025 fedőnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlat színhelyét a Nyizsnyij Novgorod-i terüeleten fekvő Mulino gyakorlóterén a manőverek utosló napján, 2025. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Valerij Sarifulin

Vlagyimir Putyin: Oroszország meggyőző választ fog adni Európa militarizálódására

Infostart / MTI

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt, hogy a terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.

Oroszország válasza Európa militarizálódására nagyon meggyőző lesz - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán.

"Gondolom, senkiben sincs kétely afelől, hogy Oroszország válaszlépései nem fognak sokáig váratni magukra. A fenyegetésekre adott válasz, finoman szólva, nagyon meggyőző lesz. Pontosan válaszról van szó. Mi magunk soha nem kezdeményeztünk katonai konfrontációt" - mondta.

Ostobaságnak nevezte azt az európai elit által gyakran megismételt állítást, miszerint Oroszország megtámadhatja a NATO-t. Egyebek között emlékeztetett rá, hogy a Szovjetunió és Oroszország két alkalommal jelezte készségét a NATO-ba való belépésre, majd Bill Clinton amerikai elnök (1993-2001) egyik moszkvai látogatása során, de ezt mindkét alkalommal visszautasították.

Európát tette felelőssé azért, mert nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.

"Sajnos eddig nem sikerült leállítani a harci cselekményeket. De a felelősség ezért (…) elsősorban Európát terheli, amely folyamatosan eszkalálja a konfliktust. És véleményem szerint ma más cél nem figyelhető meg ott" - mondta Putyin.

"Nyugodjanak meg, aludjanak nyugodtan, foglalkozzanak végre a saját problémáikkal. Nézzék meg, mi történik az európai városok utcáin" - mondta Putyin, a nyugati elitekhez intézve szavait.

"Ha valakinek mégis kedve támadna megmérkőzni velünk katonai téren, akkor, ahogy nálunk mondják, "aki akar, az tegye, próbálja meg"

- hangoztatta a fórumon egyebek között.

Azt is mondta, hogy magabiztosan halad előre az orosz hadsereg gyakorlatilag a harci érintkezés egész vonalán, mindenhol megőrizve a stratégiai kezdeményezést. Putyin szerint terv szerint halad a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén. Közölte, hogy Vovcsanszk elfoglalása a harkivi régióban csak idő kérdése, s hogy az orosz erők behatoltak Krasznoarmejszkba (ukránul: Pokrovszk), Kosztantyinivkába és Szivetszkbe, és Kupjanszk kétharmadát ellenőrzésük alá vonták.

Azt hangoztatta, hogy az ukrán fegyveres erők veszteségei - amelyek csupán szeptemberben 44 700-at tettek ki - meghaladják a személyi állomány pótlásának lehetőségeit, a dezertőrök száma 150 ezer. Úgy vélekedett, hogy a veszteségeket figyelembe véve Kijev jobban tenné, ha elgondolkodna a tárgyalások megkezdésén.

oroszország

európa

vlagyimir putyin

