Bóka János: Európát bele akarják tolni a háborúba

Sokan dolgoznak azért, hogy Európát közelebb vigyék a háborúhoz, beletolják a konfliktusba. Ezeknek a törekvéseknek ellent kell tartani - mondta a miniszter.

Az uniós csúcson az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos javaslatok voltak napirenden. Így például, hogy gyorsítsák fel Ukrajna uniós csatalakozását, továbbá, hogy az orosz állami vagyont "Ukrajna háborús törekvéseinek támogatására" használják fel, valamint, hogy gyorsan, az európai energetikai rendszereket veszélyeztető módon, váljanak le az orosz földgázról és kőolajról. Emellett felvetődött az európai biztonságpolitika megerősítése, ami az Európai Bizottság megerősítésén túl a háborús készülődést segítené. Ezek a javaslatok nagyon veszélyesek - mondta Bóka János.

Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásával kapcsolatban a miniszter kiemelte: eddig a csatlakozási folyamatban minden tagjelöltnél minden eljárási cselekmény esetében teljes egyhangúságra volt szükség, szerdán azonban volt olyan javaslat, amely bizonyos esetekben beérné minősített többséggel. Ám a javaslat konszenzus hiányában lekerült a napirendről. Ezután Brüsszel B-terve a jelenlegi eljárási szabályok megkerülése. A magyar kormány feladata pedig, hogy ennek ellent tartson - mondta a miniszter.

Bóka János leszögezte: az EU nem egy háborús, hanem egy békeprojekt.

Kifejtette, az "ukrán háborús törekvések" finanszírozása jövő év második felétől komoly anyagi nehézségekkel járhat, ezért Brüsszelnek forrásokat kell keresnie. A befagyasztott orosz vagyon mintegy 140-150 milliárd euró lehet, ennek felhasználása azonban jogi, anyagi és politikai kockázatokkal járhat, pénzbüntetést és orosz válaszlépéseket vonhat maga után. Az ezzel kapcsolatos uniós döntések is egyhangúságot igényelnek, de a bizottság javaslatai ezt is megkerülnék. Ugyanakkor ebben a kérdésben Magyarország mellett számos más tagállamnak is fenntartásai vannak - mondta a miniszter.

Az orosz energiahordozókról történő leválás veszélyezteti az energiabiztonságot és a versenyképességet. Az európai védelempolitikával kapcsolatos javaslatok forrásai pedig nem világosak, továbbá a bizottság ebben a kérdésben is hatásköröket akar elvenni a tagállamoktól, ám ennek is súlyos kockázatai vannak. Európa békéje és biztonsága a tagállamok felelőssége, többségük a NATO tagja. Ezen a területen a döntéseknek a tagállamok akaratát kell tükröznie, nem lehet hatásköröket átadni a bizottságnak - hangsúlyozta Bóka János.

Kérdésre válaszolva a miniszter elmondta többek között, hogy a tagállami hatáskörök elvonására vonatkozó javaslat kapcsán a magyar miniszterelnök jelezte: ezeket csak egyhangú döntéssel lehet megváltoztatni, az pedig nagyon messze van.

A folyosón többen gratuláltak a magyar miniszterelnöknek - fűzte hozzá Bóka János.

A miniszter szerint az uniós csúcs "háborús összejövetel képét mutatta", "gyakorlatilag egy Ukrajnát támogató haditanácskozássá alakult".

Meg kell akadályozni, hogy a háború bejöjjön Európába - hangsúlyozta Bóka János.