Megérkezett a huszadik „szupervillamos” Budapestre, de akad egy bökkenő

A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint az új, forgalomba állt villamos a korábban megrendelt – jelenleg is gyártás alatt lévő – 51 darabos flotta része.

A járműveket a spanyol gyártó folyamatosan adja át, a „csomag” utolsó villamosa előreláthatólag 2026 végétől szállíthat utasokat. A járműbeszerzési projekt az Európai Unió támogatásával, az állam társfinanszírozásával valósul meg, aminek köszönhetően

a jelenlegi 30-ról 40 százalék fölé emelkedhet a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya Budapesten.

A megítélt támogatás összege 54,15 milliárd forint – írták.

A BKK közölte, a megújuló járműállomány lehetővé teszi, hogy a jelenleginél több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már most is járnak. Ezt azt jelenti, hogy az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is folyamatosan bővülhet az alacsonypadlós és légkondicionált villamosok száma.

A társaság kitért arra is, hogy az 51 új jármű forgalomba helyezésével és az európai uniós infrastrukturális források rendelkezésre állását követően – a szükséges beavatkozások (mint például az áramellátás fejlesztése vagy egyes végállomások átépítése) elvégzése után – a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán is megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak.

A BKK és az Irányító Hatóság aláírta a támogatási szerződést, amely európai uniós forrásból biztosítja a járművek további finanszírozását. Csakhogy – mint írták – a szerződés nem tér ki a szükséges infrastrukturális fejlesztések finanszírozására, ezek hiányában

problémákba ütközik a villamosok tartós és hatékony üzemeltetése,

valamint újabb vonalak bevonása az alacsonypadlós hálózatba. Enélkül nem biztosított a jelenleg alacsonypadlós villamossal nem járható vonalak fejlesztése, további peronok akadálymentesítése, valamint az érkező villamosok kocsiszíni tárolási, illetve kiszolgálási feladatainak ellátására történő felkészítése.

A társaság által előkészített infrastrukturális fejlesztésekre „a kormány – korábbi határozatával ellentétben – továbbra sem biztosítja” a fővárosnak a szükséges uniós forráshoz való hozzáférés lehetőségét, miközben az fenntartja rá az igényét – olvasható a BKK kommünikéjében.