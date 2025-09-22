Jó idő lesz, de nem a pollenallergiásoknak

Hétfőn napközben nagyrészt napos, száraz időre számíthatunk kevés fátyolfelhővel az égen. Délelőtt lassan melegszik a levegő, a légmozgás gyenge lesz, változó irányú szél várható, csapadék nem valószínű, 18–21 Celsius-fok lesz – írja a bien.hu.

Délután egyre melegebb lesz, a legmagasabb hőmérséklet 25–28 Celsius-fok között alakul, a légmozgás továbbra is gyenge marad, legfeljebb 10–15 km/órás szél fújhat délies irányból. Este 18 órától 21 óráig a hőmérséklet visszaesik 20–22 Celsius-fok közé, a szél mérsékelt marad, továbbra is száraz idő ígérkezik.

A kellemes, meleg, száraz idő ideális lesz a szabadban való tartózkodáshoz, de az allergiásoknak figyelniük kell a pollenhelyzetre. Ma mérsékelt pollenkoncentráció várható,f

őként a parlagfű és fűfélék pollenje jelenik meg nagyobb mennyiségben a levegőben.

Allergiásoknak javasolt a reggeli és a késő esti szabadban tartózkodás csökkentése, valamint a megfelelő allergia elleni készítmények használata.

Éjszaka 21 órától kedd hajnalig 14–16 Celsius-fok körüli lehűlés várható, a szél gyenge lesz, az ég általában derült marad.