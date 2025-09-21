Bejelentette a palesztin államiság elismerését Ausztrália, Kanada és az Egyesült Királyság, az izraeli kormányfő élesen reagált - a nap hírei

Ausztrália és Kanada és az Egyesült Királyság is bejelentette a palesztin államiság elismerését. Keir Starmer brit kormányfő videóüzenetében úgy fogalmazott: a brit kormány a béke és a kétállami megoldás reményében döntött így. Szerinte Palesztina elismerése azt jelenti, hogy a Hamásznak nem lehet jövője, vagy szerepe az ország vezetésében. A bejelentésre Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő úgy reagált: nem jön létre palesztin állam a Jordán folyótól nyugatra és a hatalmas bel- és külföldi nyomás ellenére továbbra is mindent megtesz a terrorállam létrehozásának megakadályozásáért.

Olaszországban hétfőn általános sztrájkot tartanak szakszervezetek a palesztin nép iránti szolidaritásból. A közigazgatást, oktatást, egészségügyet és a közlekedést is érinti a független szakszervezetek által meghirdetett munkabeszüntetés, amely a vasutasok sztrájkjával kezdődik. A vonatjáratokat érintő munkabeszüntetés hétfő este tizenegy óráig tart. A pedagógusok, egészségügyi dolgozók, kikötői munkások, tűzoltók sztrájkja hétfőn reggel kezdődik.

Észtország kérésére rendkívüli ülést tart hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsa az oroszok újabb légtérsértése miatt. Ez az első alkalom, hogy Észtország 34 éves ENSZ-tagsága alatt hivatalosan a BT sürgősségi ülésének összehívását kérte. Kristen Michal észt miniszterelnök pénteken azt is bejelentette, hogy országa felkéri a NATO-t az Atlanti Szerződés 4. cikkének aktiválására, amely előírja a szövetségesek közötti konzultációt, ha valamelyik tagállamot fenyegetés éri.

A politika gyűlöletkeltése ellen tüntettek a Hősök terén. A Loupe Színházi társulás által meghirdetett a demonstráció célja az volt, hogy a közterek legyenek mindenkié, tiltsák be a közpénzből fizetett politikai reklámokat, illetve az uszító üzeneteket. A csoportosulás előzőleg útjára indított egy petíciót is, ami azt célozza, hogy tűnjenek el a közterekről a gyűlöletkeltő politikai plakátok. Ezt a petíciót eddig már mintegy 233 ezren írták alá.

Technikai hiba miatt csak a vasárnap kora délutáni órákban nyitott meg a Keleti pályaudvar a csaknem négyhetes karbantartás után. A pályaudvaron várhatóan csak hétfő reggelre áll helyre teljesen a menetrend szerinti forgalom. A MÁV vezérigazgatója Facebook videójában azt közölte: a forgalom újraindítása azért húzódott el, mert az áram visszakapcsolása után zavar volt a biztosítóberendezében és egyes váltók működésén állítani kellett.

A következő napokban hozzák nyilvánosságra az új nemzeti konzultáció kérdéseit – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a Kossuth Rádióban megerősítette: az október elején induló konzultáció a közteherviselésről, adózásról szól és öt kérdésre lehet számítani. A korábbi bejelentések lapján a konzultációs ívek postázása október elején indul.

Mintegy százezres tömeg érkezett Charlie Kirk búcsúztatójára az arizonai Glendale-ben található stadionba. Az eseményen rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A ceremónián megjelent Donald Trump amerikai elnök, J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is. A Charlie Kirköt szeptember 10-én, a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórumon lőtte le a 22 éves Tyler Robinson. Az ügyész halálbüntetés kiszabását kérte.

Az olasz kormányfő szerint a baloldali gyűlölethullám nem ért véget Charlie Kirk halálával. Giorgia Meloni pártja, az Olasz Testvérek ifjúsági tagozata nagygyűlésén Rómában beszélt erről. Ezzel egy időben Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára az európai jobboldalt közös megmozdulásra szólította Pontida mezejéről.

A hétfői járatok legalább felének törlésére kérte a légitársaságokat a brüsszeli nemzetközi repülőtér az informatikai rendszereit ért kibertámadás után. A hétvégén 45 induló és 30 érkező járatot törölt a Zaventem, a legnagyobb forgalmú belgiumi légikikötő. Több európai repülőtéren is késésekkel kellett számolniuk az utasoknak.

Csaknem 30 embert állított elő Hágában a holland rendőrség bevándorlásellenes zavargások után. Két rendőr is megsérült az összecsapásokban. A beszámoló szerint a rendőrség vízágyúval és könnygázzal oszlatta a zavargók csoportját, akik egy rendőrautót felgyújtottak, rátámadtak a Demokraták 66 politikai párt egyik irodájára, megpróbálták megrohamozni a holland parlament épületkomplexumát, és több újságírót megsebesítettek.

A perui fővárosban összecsapások törtek ki a rendőrség és a kormányellenes tüntetők között. A 'Z' generáció nevű ifjúsági csoport által szervezett demonstráción a tiltakozók megpróbálták megközelíteni a kormányzati épületeket, mire a rendőrség könnygázt vetett be. Többen megsérültek, köztük újságírók és rendőrök is.

Manilában 13 ezer ember tüntetett az árvízvédelmi projektekkel kapcsolatos korrupciós botrány miatt, amely a Fülöp-szigetek egyik legnagyobb politikai válságává vált. Ferdinand Marcos elnök békés demonstrációra szólította fel a résztvevőket.

Törökországban rendkívüli pártkongresszuson erősítette meg vezetőjét a legfőbb ellenzéki párt. A Köztársasági Néppárt rendezvényén a bírósági elmozdítás által fenyegetett Özgür Özel eddigi pártvezető személyére a 917 küldöttből 835-en szavaztak. Az 51 éves politikus volt az egyetlen jelölt a pártelnöki tisztségre.