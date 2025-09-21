ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
A holland migrációs politika ellen, a bevándorlás korlátozását követelő tüntetők felgyújtott rendőrautó mellett Hágában 2025. szeptember 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Josh Walet

Betelt a pohár a főváros utcáin: lángolt a rendőrautó

Infostart / MTI

Legkevesebb 30 embert állított elő a holland rendőrség egy szombati bevándorlásellenes tüntetés során Hága központjában, további letartóztatások várhatók - közölte a hágai rendőrség.

Két rendőr is megsérült a bevándorlásellenes tüntetést követő, "huligánok szította" összecsapásokban - mondta Hága polgármestere, Jan van Zanen a rendőrség illetékesével közösen tartott sajtótájékoztatón, amelyről a Dutch News című, angol nyelvű hírporál számolt be vasárnap.

"Az erőszak példátlan és méltatlan volt Hollandiához - fogalmazott.

Az ország minden tájáról érkezett huligánok csoportjai szándékosan kerestek konfrontációt a rendőrséggel szélsőséges erőszakot alkalmazva - tette hozzá a holland főváros főpolgármestere.

Karin Krukkert hágai rendőrfőnök a sajtóértekezleten elmondta: a rendőrség speciális egységet állított fel a rendzavarók felkutatására, különösen azokra összpontosítva, akik erőszakot követtek el a rendőrök és az újságírók ellen, valamint vagyontárgyakat megrongáltak meg.

Elmondta, értesítést kaptak arról, hogy "rossz szándékú" emberek vesznek részt a hágai főpályaudvar közelében kezdődött tüntetésen, de - mint kiemelte - nem számítottak arra, hogy a csoport ilyen mértékű erőszakot alkalmaz.

A beszámoló szerint a rendőrség vízágyúval és könnygázzal oszlatta a zavargók csoportját, akik

egy rendőrautót felgyújtottak,

rátámadtak a Demokraták 66 (D66) politikai párt egyik irodájára, megpróbálták megrohamozni a holland parlament épületkomplexumát, és több újságírót megsebesítettek. Egy, a tiltakozásról tudósító sajtófotóst kórházba szállították, miután arcon ütötték.

A hírportál arról is beszámolt, hogy a tüntetés kezdetén egy közel 1500 fős csoport próbálta blokád alá vonni a közeli A12-es autópályát, figyelmen kívül hagyva a szervezők ezt ellenző felszólítását. A főként feketébe öltözött, arcukat eltakaró rendzavarók közül néhányan szélsőjobboldali szimbólumokat viseltek, vagy mutattak fel. Az összecsapás során köveket és palackokat dobáltak a rendőrökre - tájékoztattak.

