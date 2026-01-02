Rég történt ilyen a magyar–ukrán határon, mint újév napján

Az ukrán-magyar határszakaszon 1392-en léptek be Magyarországra csütörtökön – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken.

Ez a szám meghökkentően alacsony, még szilveszter napján is kétszer ennyien voltak, egyébként pedig 5-6 ezer fő a szokásos napi átlag az utóbbi hetekben.

A csütörtökön beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.