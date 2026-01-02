Válogatott kerettag kapus került az MTK-hoz

Az utánpótlás-válogatott kapust, akit Marco Rossi meghívott többször is az A-keretbe, a West Ham United adta kölcsön a kék-fehéreknek.
A 2025-ös tavaszi idényben a DVSC mezében megsérülő, majd a rehabilitációra Angliába visszatérő Hegyi Krisztián az MTK-ban tölti a 2026-os tavaszi idényt.
OTP Bank: 2026-ra 2-2,5 százalékra gyorsulhat a gazdaság növekedési üteme
Kutatás: gyenge a magyarok egészségtudatossága, pedig a függőségek leépítik a személyiséget
Gyászol HollywoodElment egy „brilliáns” színész
A kockázati tőkebefektetők már csak az AI-sztorikban látják a potenciált
A kockázati tőke logikája látványosan elmozdult az AI megjelenésével. Az a növekedési tempó, ami néhány éve még kiemelkedőnek számított, ma sok befektető számára már nem elég izgalmas. Berecz Krisztián, a Captivate alapítója szerint a VC-k egyre inkább azokra a történetekre vadásznak, ahol akár tíz- vagy százszoros skálázás is elképzelhető rövid idő alatt. Ez azonban azt is jelenti, hogy rengeteg „jó, de nem elég AI-s” cég könnyen a partvonalon találhatja magát. Míg korábban százfős szervezetek kellettek egy bizonyos bevételi szinthez, ma már néhány tucat emberrel is globális cégek épülnek. Ez a hatékonyság azonban együtt jár azzal is, hogy sokkal gyorsabban jelennek meg új versenytársak, akár egyik napról a másikra. A Portfolio Checklist ünnepi különkiadásában azt jártuk körül, hogyan változik a startupverseny, és mit jelent mindez a hosszú távú növekedési stratégiák szempontjából.
Sajnálhatja, aki lemaradt az újévi napsütésről: hétvégén kapunk hideget, havat és szelet is
Magyarország északi felén pár órára kisüthet a nap szombaton, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.
Search for victims of deadly Swiss fire continues as relatives face long wait for identification
Around 40 people were killed and 115 injured in the bar fire on New Year's Eve.