ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.3
usd:
326.87
bux:
0
2026. január 2. péntek Ábel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hegyi Krisztián a West Ham Unitedhez visszatért kapus
Nyitókép: West ham United FC

Válogatott kerettag kapus került az MTK-hoz

Infostart

A 2025-ös tavaszi idényben a DVSC mezében megsérülő, majd a rehabilitációra Angliába visszatérő Hegyi Krisztián az MTK-ban tölti a 2026-os tavaszi idényt.

Az utánpótlás-válogatott kapust, akit Marco Rossi meghívott többször is az A-keretbe, a West Ham United adta kölcsön a kék-fehéreknek.

Kezdőlap    Sport    Válogatott kerettag kapus került az MTK-hoz

mtk

hegyi krisztián

fizz liga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A kockázati tőkebefektetők már csak az AI-sztorikban látják a potenciált

A kockázati tőkebefektetők már csak az AI-sztorikban látják a potenciált

A kockázati tőke logikája látványosan elmozdult az AI megjelenésével. Az a növekedési tempó, ami néhány éve még kiemelkedőnek számított, ma sok befektető számára már nem elég izgalmas. Berecz Krisztián, a Captivate alapítója szerint a VC-k egyre inkább azokra a történetekre vadásznak, ahol akár tíz- vagy százszoros skálázás is elképzelhető rövid idő alatt. Ez azonban azt is jelenti, hogy rengeteg „jó, de nem elég AI-s” cég könnyen a partvonalon találhatja magát. Míg korábban százfős szervezetek kellettek egy bizonyos bevételi szinthez, ma már néhány tucat emberrel is globális cégek épülnek. Ez a hatékonyság azonban együtt jár azzal is, hogy sokkal gyorsabban jelennek meg új versenytársak, akár egyik napról a másikra. A Portfolio Checklist ünnepi különkiadásában azt jártuk körül, hogyan változik a startupverseny, és mit jelent mindez a hosszú távú növekedési stratégiák szempontjából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sajnálhatja, aki lemaradt az újévi napsütésről: hétvégén kapunk hideget, havat és szelet is

Sajnálhatja, aki lemaradt az újévi napsütésről: hétvégén kapunk hideget, havat és szelet is

Magyarország északi felén pár órára kisüthet a nap szombaton, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Search for victims of deadly Swiss fire continues as relatives face long wait for identification

Search for victims of deadly Swiss fire continues as relatives face long wait for identification

Around 40 people were killed and 115 injured in the bar fire on New Year's Eve.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 1. 18:28
Gól nélküli döntetlennel kezdte a Liverpool a 2026-os évet
2026. január 1. 15:46
Országa kormánya eltiltott egy teljes futballválogatottat Afrikában
×
×
×
×