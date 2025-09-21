ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Nyitókép: Unsplash

Az oroszok folyamatos kóstolgatják a NATO-t

Infostart

A német légierő vasárnap reggel két Eurofighter vadászgépet riasztott, hogy kísérjenek egy orosz IL-20-as katonai repülőgépet, amely a Balti-tenger semleges légterében repült. A német vadászgépek a NATO légtérvédelmi missziójának részeként teljesítettek szolgálatot, amikor az orosz gép a nemzetközi légtérben megjelent.

A német légierő közlése szerint a művelet a NATO protokolljának megfelelően zajlott. A német Eurofighterek addig kísérték az orosz repülőgépet, amíg a feladatot át nem vették a svéd NATO-partnerek - írj a portfolio a Reuters alapján

Az incidens azután történt, hogy a közelmúltban több orosz vadászgép is megjelent Észtország és Lengyelország légterében.

Az esettel kapcsolatban hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO-tagállamok ülnek össze, hogy megvitassák a lehetséges válaszlépéseket.

Kristen Michal észt miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy országa felkéri a NATO-t az Atlanti Szerződés 4. cikkének aktiválására, amely előírja a szövetségesek közötti konzultációt, ha valamelyik tagállamot fenyegetés éri.

oroszország

németország

nato

