Németországban a felére csökkent az illegális határátlépések száma két év alatt

A határrendészet 2025-ben 62 526 jogosulatlan belépést regisztrált Németország szárazföldi, légi és tengeri határain. Ez jelentős csökkenés a 2024-ben feljegyzett 83 572, illetve a 2023-as 127 549 esettel összevetve, amikor egyes hónapokban a jogosulatlan belépések száma meghaladta a húszezret; 2025 decemberében az illegális belépések száma 4600 alá esett.

A csökkenés hátterében a 2024 szeptemberének közepén bevezetett, majd 2025 májusában tovább szigorított határellenőrzések állnak. A német hatóságok ekkor valamennyi szárazföldi határszakaszon visszaállították az ellenőrzést. A szigorítást Alexander Dobrindt belügyminiszter azt követően rendelte el, hogy Friedrich Merz kancellár vezetésével új kormánykoalíció került hatalomra.

A határrendészet utasítást kapott arra is, hogy az érkező menedékkérőket - a különösen kiszolgáltatott helyzetben levő betegek és a várandós nők kivételével - visszafordítsák.