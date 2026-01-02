ARÉNA - PODCASTOK
Wooden court gavel and a plaque labeled migrants in front of the flag of Germany.
Nyitókép: Kagenmi/Getty Images

Németországban a felére csökkent az illegális határátlépések száma két év alatt

Infostart / MTI

Két év alatt mintegy a felére esett vissza az illegális határátlépések száma Németországban - derült ki a szövetségi határrendészet csütörtökön közzétett adataiból.

A határrendészet 2025-ben 62 526 jogosulatlan belépést regisztrált Németország szárazföldi, légi és tengeri határain. Ez jelentős csökkenés a 2024-ben feljegyzett 83 572, illetve a 2023-as 127 549 esettel összevetve, amikor egyes hónapokban a jogosulatlan belépések száma meghaladta a húszezret; 2025 decemberében az illegális belépések száma 4600 alá esett.

A csökkenés hátterében a 2024 szeptemberének közepén bevezetett, majd 2025 májusában tovább szigorított határellenőrzések állnak. A német hatóságok ekkor valamennyi szárazföldi határszakaszon visszaállították az ellenőrzést. A szigorítást Alexander Dobrindt belügyminiszter azt követően rendelte el, hogy Friedrich Merz kancellár vezetésével új kormánykoalíció került hatalomra.

A határrendészet utasítást kapott arra is, hogy az érkező menedékkérőket - a különösen kiszolgáltatott helyzetben levő betegek és a várandós nők kivételével - visszafordítsák.

németország

határrendészet

illegális migráció

