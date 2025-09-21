ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Rohamrendőrök fékezik meg az ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök ellen tüntetőket Manilában 2025. június 30-án. Ifjabb Ferdinand Marcos, a Fülöp-szigetek 17. elnöke, a megbuktatott egykori diktátor fia 2022. június 30-án lépett hivatalba.
Nyitókép: Francis R. Malasig

13 ezer ember tüntetett a korrupció miatt

Infostart / MTI

Mintegy 13 ezer ember gyűlt össze vasárnap reggel a fülöp-szigeteki fővárosban, Manilában, hogy tiltakozzon egy árvízvédelmi projektekkel kapcsolatos korrupciós ügy miatt.

Ferdinand Marcos elnök arra szólította fel a tüntetőket, hogy a megmozdulás békés körülmények között történjen.

Teddy Casino, a Bagong Alyansang Makabayan, egy baloldali szervezetekből álló szövetség elnöke a pénzek visszafizetését és a felelősök bebörtönzését követelte. "Az emberek az utcára vonulnak és kifejezik felháborodásukat abban a reményben, hogy nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy valóban végezze a munkáját" - magyarázta.

A nap folyamán még nagyobb tömeg várható egy olyan sugárúton, amely történelmi jelentőségű, mivel 1986-ban itt tartották azokat a tüntetéseket, amelyek Ferdinand Marcost, a jelenlegi elnök apját elűzték.

Az árvízvédelmi projektek a Fülöp-szigetek legnagyobb korrupciós botrányának középpontjában állnak, amely máris a szenátus elnökének és Martin Romualdeznek, az alsóház elnökének és az államfő unokatestvérének bukásához vezetett.

A kérdés központi szerepet kapott Marcos elnök júliusban tartott, az ország helyzetéről szóló beszédében, amely több héten át tartó, halálos áldozatokat követelő áradások után hangzott el.

A hónap elején egy építőipari vállalkozás tulajdonosai mintegy 30 parlamenti képviselőt és a Közmunkaügyi és Autópálya-ügyi Minisztérium tisztviselőit vádolták meg pénzek elfogadásával.

A helyi pénzügyminisztérium szerint a pénzügyi kár 2023 és 2025 között elérte a 118,5 milliárd pesót (687 milliárd forintot).

