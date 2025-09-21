ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Jó hírt közölt a MÁV koradélután, de azért még sok a "de"

Infostart

Vasárnap délután megindulhatott a közlekedés a Keleti pályaudvaron, fokozatosan térnek vissza a vonatok az állomásra - állítja a MÁV

A délutáni órákban először a motorvonattal közlekedő egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok. A pályaudvaron a menetrend szerinti forgalom teljes helyreállása csak hétfő reggelre várható.

A forgalmi rendet a MÁV honlapján vasárnap 13:30-kor frissítették.

A győri és pécsi fővonalon

  • A belföldi távolsági vonatok, valamint a nemzetközi, a bécsi és a grazi EuroCity vonatok fővárosi végállomása Kelenföldre kerül át.
  • Az utasok a Keleti pályaudvar és Kelenföld között az M4-es metróval utaznak.
  • A railjetek 13:40-től már újra a Keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek.
  • A Bécsből Ungvárra és közvetlen kocsikkal Nagybányára közlekedő Tisza-Szamos EC (EC 143) a Keleti pályaudvar érintése nélkül közlekedik, ezért megáll Ferencvárosban és Kőbánya-Kispesten is. Az utasokat a vonat indulási idejében a Keleti pályaudvartól Ferencvárosig pótlóbusz szállítja.

A Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalon

  • A gyöngyösi IR85-ös Mátra, és az egri IR87-es Agria InterRégiók 12:30-tól ismét a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak már, azonban Kőbánya felsőn is megállnak.
  • A gödöllői S80-as vonatok továbbra is csak Kőbánya felsőig közlekednek és onnan is indulnak.
  • Az utasok a Keleti és Kőbánya felső között MÁV-busszal, vagy az IR85-ös, IR87-es vonattal utazhatnak.
  • A Miskolc felől érkező és arrafelé induló Hernád-Zemplén és Tokaj InterCityk a Nyugati pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak.
  • A fővárosból Miskolc felé induló járatok Rákoson is megállnak.

Az utasokat a Keleti pályaudvar és Rákos között pótlóbusz szállítja.

A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fővonalon

  • A szolnoki Z60-as vonatok 12:15-től már ismét a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak.
  • A sülysápi S60-as vonatok továbbra is csak Kőbánya felsőig közlekednek és onnan is indulnak.
  • Az utasok a Keleti és Kőbánya felső között MÁV-busszal, vagy az IR85-ös, IR87-es vonattal utazhatnak.
  • A békéscsabai InterCityk jellemzően a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak, azonban még előfordulhatnak terelve a Nyugati pályaudvarra vagy rövidebb útvonalon Szolnokig közlekedő járatok is.

A lajosmizsei vonalon

Az S21-es vonatok fővárosi végállomása 18 óráig Kőbánya-Kispestre került át, a Nyugati pályaudvarról 18:15-kor induló S21-es vonat (2968) már a teljes útvonalán közlekedik.

Budapesten belüli alternatív eljutási lehetőségek, jegyelfogadás

A Keleti pályaudvar (Kerepesi út) és Kőbánya felső között továbbra is MÁV-buszok közlekednek, amelyek a Puskás Ferenc Stadionnál mindkét irányban megállnak.

A BKK elfogadja a vasúti jegyeket vasárnap az alábbi vonalakon:

  • az M4-es metró teljes vonalán
  • az M2-es metrón a Keleti pályaudvar és Örs vezér tere között
  • az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között
  • a 10-es, a 97E, a 161-es, a 168-as és a 169E buszokon (a 97E és a 169E busz az Örs vezér tere felé megáll Rákoson is)
  • a 73-as trolin a Keleti pályaudvar és a Nyugati pályaudvar között
  • a 37A, és a 37E villamoson Kőbánya felső és Blaha Lujza tér között (a 37E villamos reggel 5 órától közlekedik)

A Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon közlekedő távolsági vonatok Budapest és Szolnok között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.

