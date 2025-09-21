Jó hírt közölt a MÁV koradélután, de azért még sok a "de"

A délutáni órákban először a motorvonattal közlekedő egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok. A pályaudvaron a menetrend szerinti forgalom teljes helyreállása csak hétfő reggelre várható.
A forgalmi rendet a MÁV honlapján vasárnap 13:30-kor frissítették.
A győri és pécsi fővonalon
- A belföldi távolsági vonatok, valamint a nemzetközi, a bécsi és a grazi EuroCity vonatok fővárosi végállomása Kelenföldre kerül át.
- Az utasok a Keleti pályaudvar és Kelenföld között az M4-es metróval utaznak.
- A railjetek 13:40-től már újra a Keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek.
- A Bécsből Ungvárra és közvetlen kocsikkal Nagybányára közlekedő Tisza-Szamos EC (EC 143) a Keleti pályaudvar érintése nélkül közlekedik, ezért megáll Ferencvárosban és Kőbánya-Kispesten is. Az utasokat a vonat indulási idejében a Keleti pályaudvartól Ferencvárosig pótlóbusz szállítja.
A Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalon
- A gyöngyösi IR85-ös Mátra, és az egri IR87-es Agria InterRégiók 12:30-tól ismét a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak már, azonban Kőbánya felsőn is megállnak.
- A gödöllői S80-as vonatok továbbra is csak Kőbánya felsőig közlekednek és onnan is indulnak.
- Az utasok a Keleti és Kőbánya felső között MÁV-busszal, vagy az IR85-ös, IR87-es vonattal utazhatnak.
- A Miskolc felől érkező és arrafelé induló Hernád-Zemplén és Tokaj InterCityk a Nyugati pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak.
- A fővárosból Miskolc felé induló járatok Rákoson is megállnak.
Az utasokat a Keleti pályaudvar és Rákos között pótlóbusz szállítja.
A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fővonalon
- A szolnoki Z60-as vonatok 12:15-től már ismét a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak.
- A sülysápi S60-as vonatok továbbra is csak Kőbánya felsőig közlekednek és onnan is indulnak.
- Az utasok a Keleti és Kőbánya felső között MÁV-busszal, vagy az IR85-ös, IR87-es vonattal utazhatnak.
- A békéscsabai InterCityk jellemzően a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak, azonban még előfordulhatnak terelve a Nyugati pályaudvarra vagy rövidebb útvonalon Szolnokig közlekedő járatok is.
A lajosmizsei vonalon
Az S21-es vonatok fővárosi végállomása 18 óráig Kőbánya-Kispestre került át, a Nyugati pályaudvarról 18:15-kor induló S21-es vonat (2968) már a teljes útvonalán közlekedik.
Budapesten belüli alternatív eljutási lehetőségek, jegyelfogadás
A Keleti pályaudvar (Kerepesi út) és Kőbánya felső között továbbra is MÁV-buszok közlekednek, amelyek a Puskás Ferenc Stadionnál mindkét irányban megállnak.
A BKK elfogadja a vasúti jegyeket vasárnap az alábbi vonalakon:
- az M4-es metró teljes vonalán
- az M2-es metrón a Keleti pályaudvar és Örs vezér tere között
- az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között
- a 10-es, a 97E, a 161-es, a 168-as és a 169E buszokon (a 97E és a 169E busz az Örs vezér tere felé megáll Rákoson is)
- a 73-as trolin a Keleti pályaudvar és a Nyugati pályaudvar között
- a 37A, és a 37E villamoson Kőbánya felső és Blaha Lujza tér között (a 37E villamos reggel 5 órától közlekedik)
A Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon közlekedő távolsági vonatok Budapest és Szolnok között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.