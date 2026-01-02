ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek Ábel
Ukrán R-34-T drón
Nyitókép: Ministry of Defence of Ukraine

Átadták a moszkvai amerikai katonai attasénak az elnöki rezidenciánál lelőtt egyik ukrán drón vezérlőegységét

Infostart / MTI

Átadták a moszkvai amerikai katonai attasénak az orosz elnök novgorodi rezidenciáját támadó egyik ukrán drón vezérlőegységét - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A minisztérium közlése szerint az ukrán fél december 29-én éjjel 91 drón bevetésével "terrortámadást" indított Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. A légvédelem az összes célpontot megsemmisítette.

Az egyik lelőtt drón vezérlőegységét és a dekódolt útvonaladatokat tartalmazó dokumentációt Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka adta át az amerikai nagykövetség katonai attaséja képviselőjének - áll a tájékoztatóban. A műszerekből ki tudták nyerni a repülési feladatot tartalmazó fájlt, és az adatok elemzése megerősítette, hogy az ukrán drónok támadásának célpontja az elnök rezidenciájának egyik épülete volt - tette hozzá a minisztérium.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy Kijev az efféle provokációkkal aláássa Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai konfliktus rendezésére, de ez nem befolyásolhatja az orosz-amerikai párbeszédet, a két elnök továbbra is együtt fog működni. Hozzátette, hogy az orosz hadsereg tudja, hogyan, mivel és mikor kell válaszolni az ukrán támadásra.

Szergej Lavrov külügyminiszter még korábban a támadásra reagálva kijelentette, hogy Moszkva felülvizsgálja az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási pozícióját.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Herszon megye kormányzója csütörtök este telefonon jelentést tett Putyin elnöknek arról az ukrán dróntámadásról, amely egy üdülőépületet ért a Fekete-tenger partján. A támadásban 24 ember életét vesztette, mintegy félszázan pedig megsebesültek.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a támadás ügyében.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere csütörtök este közölte, hogy az orosz légvédelem lelőtt aznap húsz ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. A támadássorozat fennakadásokat okozott a moszkvai repülőterek működésében - tette hozzá.

