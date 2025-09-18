Leállás jön az MVM-nél, akadozás az E.Onnál

Mint a 24.hu felidézi, éppen egy hónapja nyúlt 3 naposra egy egy nappal rövidebbre tervezett karbantartás az MVM-nél, ami érintette az MVM Next alkalmazást is, és máris jön a következő leállás.

Ami a részleteket illeti, e hét péntek este 10 órától vasárnap este 10 óráig csak korlátozottan lesznek elérhetők az MVM felületei.

Fontos továbbá, hogy az MVM Next alkalmazásban olvasható tájékoztató szerint szeptember 20-án délelőtt 10 órától egészen délután 4 óráig az E.On-hálózatok területén a megszokottnál lassabban kerül az előrefizetés-mérőbe a megvásárolt árammennyiség azoknak, akiknek okosmérőjük van - olvasható még a cikkben.