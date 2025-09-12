Nemrég radikalizálódott Charlie Kirk gyilkosa – a nap legfontosabb hírei

Az orosz földgáz és kőolaj vásárlások leállítására szólította fel az európai uniós tagállamokat az amerikai energiaügyi miniszter. Chris Wright egy brüsszeli rendezvényen kijelentette: az érintett országoknak inkább az Egyesült Államoktól kellene beszerezniük a szükséges energiahordozókat, ami Európa számára is kedvezőbb lenne. Kérdésre válaszolva a tárcavezető közölte: Szlovákiának és Magyarországnak is fel kellene hagynia az orosz energiabeszerzéssel. Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: nem érkezett ilyen üzenet Washingtontól.

A háború eddigi egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre péntekre virradó éjjel az ukrán haderő Oroszország ellen – legalább 221 drónt indítottak az ellenséges ország területére. Támadás érte Moszkvát is, ahol 9 drónt tudtak lelőni az orosz katonák, illetve Szentpétervárt is, ahol kiemelkedő mennyiségű, 28 drónt semlegesített a légvédelem. Ukrajna dróncsapást mért a legnagyobb oroszországi olajkikötőre, a Balti-tenger partján található Primorszkra. Éjszaka az oroszok is drónokkal támadták Ukrajnát, de ezúttal csak 33 gépet indítottak.

Már a következő napokban új műveletet indít a NATO a szövetség keleti szárnyának megerősítésére a légtérsértésekkel szemben. A NATO-főtitkár az európai szövetséges haderők főparancsnokával tartott tájékoztatón Brüsszelben arról beszélt: a Keleti Őrszem nevű műveletben számos szövetséges — köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és mások — erőit vonják be, a hagyományos katonai képességeken túl.

Az ukrán elnök szerint a NATO képes reagálni orosz dróntámadásra anélkül, hogy belesodródjon a háborúba. Volodimir Zelenszkij Kijevben az évente megrendezett Jaltai Európai Stratégia konferencián a két nappal korábbi lengyelországi drónincidensre utalva azt mondta: az orosz támadás célja az volt, hogy teszteljék a nyugat és a NATO tűréshatárát.

Szünetelnek az orosz-ukrán rendezési tárgyalások - közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov kijelentette: nem lehet elvárni, hogy az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási folyamat villámgyors eredményeket hozzon. Szerinte miközben Oroszország továbbra is kész az ukrajnai rendezésre, addig Európa akadályozza ezt a folyamatot.

Őrizetbe vették és megnevezték Charlie Kirk konzervatív aktivista feltételezett gyilkosát. A Utah államban élő 22 éves Tyler Robinson nem volt a helyi egyetem diákja és letartóztatása után nem kapott lehetőséget óvadékra. Utah kormányzója a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a férfit a család egyik ismerőse adta fel és a jelenlegi információk alapján egyedül hajtotta végre a merényletet. A 22 éves férfi az elmúlt időszakban egyre többet foglalkozott politikával. Azt egyelőre nem tudni, hogy az elkövetőnek vannak-e mentális problémái.

Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért a MÁV vezetésétől a péntek reggel Verőcén, Magyarkút megállónál kisiklott személyvonat ügyében a közlekedési miniszter. A Vácról Balassagyarmatra tartó vonaton 20-an utaztak, két vasutas megsérült. Lázár János közösség oldalán azt írta: tudni akarja, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet. Még napokig szükség lehet buszos pótlásra a balassagyarmati vonalon a reggeli baleset után.

Egyebek mellett a szociális hozzájárulási adó 1 százalékos csökkentését vizsgálja a kamara javaslata alapján a kormány. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben számolt be arról, hogy befogadták és vizsgálják a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adóreform-javaslatait. A szocho-csökkentés mellett a vállalkozókat képviselő szervezetek több kisebb adójavaslatot is tettek, melyek célja az egyéni- és kisvállalkozások terheinek enyhítése.

Új vezetője lesz a Magyar Fejlesztési Banknak. Katona Bence szeptember 30-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik, az új elnök-vezérigazgató Kovács Zsolt, a Magyar Posta Biztosító eddigi vezetője lesz októbertől. A tárca közleménye szerint a nemzetgazdasági miniszter Kovács Zsolttól elvárja, hogy az MFB hatékonyan járuljon hozzá a magyar kormány gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításához.

Júliusban az egy évvel korábbinál 4,9, az előző hónaphoz képest 0,8 százalékkal nagyobb volt az építőipari termelés – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 5,7, az egyéb építményeké 4,7 százalékkal bővült.

Nemes Jeles László Árva című filmjét nevezi az Oscar-díjért folyó versenybe Magyarország. Az országok hivatalos Oscar-nevezései közül az amerikai filmakadémia tagjai választják majd ki a díjra jelölt öt filmet. A listát január 22-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat március 15-én adják át Los Angelesben.