Nyitókép: Pixabay

Nemrég radikalizálódott Charlie Kirk gyilkosa – a nap legfontosabb hírei

Infostart

Az orosz földgáz és kőolaj vásárlások leállítására szólította fel az európai uniós tagállamokat az amerikai energiaügyi miniszter, a háború eddigi egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre az ukrán haderő Oroszország ellen, őrizetbe vették és megnevezték Charlie Kirk konzervatív aktivista feltételezett gyilkosát – a nap legfontosabb hírei.

Az orosz földgáz és kőolaj vásárlások leállítására szólította fel az európai uniós tagállamokat az amerikai energiaügyi miniszter. Chris Wright egy brüsszeli rendezvényen kijelentette: az érintett országoknak inkább az Egyesült Államoktól kellene beszerezniük a szükséges energiahordozókat, ami Európa számára is kedvezőbb lenne. Kérdésre válaszolva a tárcavezető közölte: Szlovákiának és Magyarországnak is fel kellene hagynia az orosz energiabeszerzéssel. Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: nem érkezett ilyen üzenet Washingtontól.

A háború eddigi egyik legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre péntekre virradó éjjel az ukrán haderő Oroszország ellen – legalább 221 drónt indítottak az ellenséges ország területére. Támadás érte Moszkvát is, ahol 9 drónt tudtak lelőni az orosz katonák, illetve Szentpétervárt is, ahol kiemelkedő mennyiségű, 28 drónt semlegesített a légvédelem. Ukrajna dróncsapást mért a legnagyobb oroszországi olajkikötőre, a Balti-tenger partján található Primorszkra. Éjszaka az oroszok is drónokkal támadták Ukrajnát, de ezúttal csak 33 gépet indítottak.

Már a következő napokban új műveletet indít a NATO a szövetség keleti szárnyának megerősítésére a légtérsértésekkel szemben. A NATO-főtitkár az európai szövetséges haderők főparancsnokával tartott tájékoztatón Brüsszelben arról beszélt: a Keleti Őrszem nevű műveletben számos szövetséges — köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és mások — erőit vonják be, a hagyományos katonai képességeken túl.

Az ukrán elnök szerint a NATO képes reagálni orosz dróntámadásra anélkül, hogy belesodródjon a háborúba. Volodimir Zelenszkij Kijevben az évente megrendezett Jaltai Európai Stratégia konferencián a két nappal korábbi lengyelországi drónincidensre utalva azt mondta: az orosz támadás célja az volt, hogy teszteljék a nyugat és a NATO tűréshatárát.

Szünetelnek az orosz-ukrán rendezési tárgyalások - közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov kijelentette: nem lehet elvárni, hogy az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási folyamat villámgyors eredményeket hozzon. Szerinte miközben Oroszország továbbra is kész az ukrajnai rendezésre, addig Európa akadályozza ezt a folyamatot.

Őrizetbe vették és megnevezték Charlie Kirk konzervatív aktivista feltételezett gyilkosát. A Utah államban élő 22 éves Tyler Robinson nem volt a helyi egyetem diákja és letartóztatása után nem kapott lehetőséget óvadékra. Utah kormányzója a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a férfit a család egyik ismerőse adta fel és a jelenlegi információk alapján egyedül hajtotta végre a merényletet. A 22 éves férfi az elmúlt időszakban egyre többet foglalkozott politikával. Azt egyelőre nem tudni, hogy az elkövetőnek vannak-e mentális problémái.

Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért a MÁV vezetésétől a péntek reggel Verőcén, Magyarkút megállónál kisiklott személyvonat ügyében a közlekedési miniszter. A Vácról Balassagyarmatra tartó vonaton 20-an utaztak, két vasutas megsérült. Lázár János közösség oldalán azt írta: tudni akarja, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet. Még napokig szükség lehet buszos pótlásra a balassagyarmati vonalon a reggeli baleset után.

Egyebek mellett a szociális hozzájárulási adó 1 százalékos csökkentését vizsgálja a kamara javaslata alapján a kormány. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben számolt be arról, hogy befogadták és vizsgálják a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adóreform-javaslatait. A szocho-csökkentés mellett a vállalkozókat képviselő szervezetek több kisebb adójavaslatot is tettek, melyek célja az egyéni- és kisvállalkozások terheinek enyhítése.

Új vezetője lesz a Magyar Fejlesztési Banknak. Katona Bence szeptember 30-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik, az új elnök-vezérigazgató Kovács Zsolt, a Magyar Posta Biztosító eddigi vezetője lesz októbertől. A tárca közleménye szerint a nemzetgazdasági miniszter Kovács Zsolttól elvárja, hogy az MFB hatékonyan járuljon hozzá a magyar kormány gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításához.

Júliusban az egy évvel korábbinál 4,9, az előző hónaphoz képest 0,8 százalékkal nagyobb volt az építőipari termelés – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 5,7, az egyéb építményeké 4,7 százalékkal bővült.

Nemes Jeles László Árva című filmjét nevezi az Oscar-díjért folyó versenybe Magyarország. Az országok hivatalos Oscar-nevezései közül az amerikai filmakadémia tagjai választják majd ki a díjra jelölt öt filmet. A listát január 22-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat március 15-én adják át Los Angelesben.

Kiterjeszti a légtér ellenőrzését a Bundeswehr Lengyelország felett

Friedrich Merz kancellárral az élen a német kormány már korábban elítélte, hogy orosz katonai drónok sértették meg Lengyelország légterét. A Bundeswehr a történtek nyomán úgy döntött, hogy megerősíti a légtérfelügyeletet Lengyelország felett. A berlini külügyminisztériumba bekérették az orosz nagykövetet.
 

Állítólag nem túl elengáns trükkel fizet alacsony béreket a Tesla, így zajlik a "bérrablás"

Állítólag nem túl elengáns trükkel fizet alacsony béreket a Tesla, így zajlik a "bérrablás"

A Tesla ellen pert indítottak, mert állítólag előnyben részesíti a vízummal rendelkező munkavállalókat az amerikai állampolgárokkal szemben, hogy alacsonyabb béreket fizethessen.

Tovább durvul az észak-koreai rezsim: már ezért is kivégeznek embereket

Tovább durvul az észak-koreai rezsim: már ezért is kivégeznek embereket

Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.

Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

Tyler Robinson's father recognised his son from pictures released by the FBI - he then turned him in with the help of a friend, a youth pastor.

