Távozik az MFB vezére, utódja meglepő helyről érkezik

Szeptember 30-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik posztjáról Katona Bence, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnök-vezérigazgatója – közölte szeptember 12-én a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A bank vezetésére Kovács Zsolt, a Magyar Posta Biztosító eddigi vezérigazgatója lett kinevezve a tulajdonosi jogokat gyakorló NGM döntése nyomán.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megköszönte Katona Bence kitartó munkáját, és sok sikert kívánt számára jövőbeni szakmai kihívásaihoz.

A közlemény kiemeli Katona az uniós hitelek feltételeinek egyszerűsítésére és a nemzetközi forrásbevonási lehetőségek feltérképezésére tett erőfeszítéseit. A minisztérium emlékeztetett, hogy a bank az ő vezetése alatt hajtotta végre 2025-ös, 1 milliárd eurós nemzetközi kötvénykibocsátását, amely hozzájárult a hosszú távú finanszírozási lehetőségek bővítéséhez.

Az új elnök-vezérigazgató, Kovács Zsolt több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai pénzügyi szektorban, ideértve az alapkezelést, a biztosítást, a hitelintézeteket és a kockázati tőkealap-kezelést. Korábban nemzeti biztosítási stratégiáért és pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszteri biztosként a Nemzetgazdasági Minisztérium munkáját is segítette.

A minisztérium közleménye szerint Kovács Zsolt legfőbb feladata az MFB 2022–2030-as üzleti stratégiájának végrehajtása lesz. A banknak ennek keretében hozzá kell járulnia a kormány gazdaságfejlesztési céljaihoz, így a fejlesztési, beruházási feladatokhoz, a fenntartható növekedéshez, a zöld és digitális átálláshoz, valamint a hazai vállalkozások versenyképességének erősítéséhez.