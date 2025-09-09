ARÉNA
Color close up image of a cars turn signal blinking on the side.
Nyitókép: bizoo_n/Getty Images

Három sávon át: mintha direkt akart volna karambolozni – videó

Infostart

A „hogyan ne vált sávot” iskolapéldájáról tett közzé egy videót az autópályakezelő a közösségi oldalára, amin az látható, hogy egy előjelző autónak szalad egy személyautó Mogyoród térségében.

Az MKIF bejegyzése szerint az M3-as autópályán mozgó terelés mellett mintavételezést végeztek a külső sávban, amit több helyen előjeleztek: több kilométerrel korábban a változtatható jelzésképű digitális táblákon, hogy 1000 méterrel a munkavégzés előtt 100-ra, 500 méterrel előtte pedig 80-ra lassítják a forgalmat.

A felvételen jól látható, hogy egy autós a belső sávból hirtelen a leállósávba húzódik, ahol az ott álló előjelző autónak ütközik, amely már a 80-as sebességkorlátozó táblával jelezte elő a munkálatokat.

A baleset során személyi sérülés szerencsére nem történt, annak pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az MKIF újfent kéri, hogy a munkaterületek mellett érvényes sebességkorlátozást – kollégáik és az utazók biztonsága érdekében – minden esetbe tartsuk be.

Három sávon át: mintha direkt akart volna karambolozni – videó

2025. szeptember 9. 06:39
A káosz elkerülése érdekében változás jön a Népszínház utcában
2025. szeptember 9. 05:30
Cincérek támadnak a Balatonnál, menthetetlen a helyzet
