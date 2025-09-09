Három sávon át: mintha direkt akart volna karambolozni – videó

Az MKIF bejegyzése szerint az M3-as autópályán mozgó terelés mellett mintavételezést végeztek a külső sávban, amit több helyen előjeleztek: több kilométerrel korábban a változtatható jelzésképű digitális táblákon, hogy 1000 méterrel a munkavégzés előtt 100-ra, 500 méterrel előtte pedig 80-ra lassítják a forgalmat.

A felvételen jól látható, hogy egy autós a belső sávból hirtelen a leállósávba húzódik, ahol az ott álló előjelző autónak ütközik, amely már a 80-as sebességkorlátozó táblával jelezte elő a munkálatokat.

A baleset során személyi sérülés szerencsére nem történt, annak pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az MKIF újfent kéri, hogy a munkaterületek mellett érvényes sebességkorlátozást – kollégáik és az utazók biztonsága érdekében – minden esetbe tartsuk be.