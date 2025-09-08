ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.18
usd:
334.85
bux:
102973.66
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Human Papilloma Virus (HPV-16)
Nyitókép: luismmolina/Getty Images

Most a szülőkön a sor: fontos határidőre figyelmeztet az NNGYK

Infostart / MTI

Péntekig még lehet igényelni a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást a 7. osztályos lányoknak és fiúknak – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A szervezet hétfői közleménye szerint a szülőknek írásos nyilatkozatban kell kérni a védőoltást, amelyet az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel ad be.

A HPV több mint száz típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük a méhnyakrákot, fej-, nyak- és nemi szervi daganatokat. A kilenc HPV-típust tartalmazó oltóanyag már nemcsak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal, hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt, valamint segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.

A vakcina teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag. Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100 százalékos védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben – írták.

Kitértek arra is, hogy Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében, a védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető.

A tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80 százaléka döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV-fertőzéssel szemben – tették hozzá.

Kezdőlap    Belföld    Most a szülőkön a sor: fontos határidőre figyelmeztet az NNGYK

iskola

védőoltás

hpv

daganatos betegség

nngyk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli események, lezárták a világ egyik legnagyobb repülőterének terminálját

Rendkívüli események, lezárták a világ egyik legnagyobb repülőterének terminálját

A Heathrow repülőtér 4-es terminálját lezárták és kiürítették egy rendkívüli esemény miatt, a sürgősségi szolgálatok a helyszínen vannak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bakancslistás esti kaland: az ország titkos kisvasútja visz a gímbikák hangversenyére

Bakancslistás esti kaland: az ország titkos kisvasútja visz a gímbikák hangversenyére

Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French government collapses as MPs vote to oust prime minister

French government collapses as MPs vote to oust prime minister

French President Emmanuel Macron will name a new prime minister "in a matter of days", his office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 19:13
Gál Katalin: ma is olvasunk, csak az olvasás tárgyának a formátuma változik
2025. szeptember 8. 18:27
Berúgja a kampányt a Demokratikus Koalíció is
×
×
×
×