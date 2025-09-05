ARÉNA
2025. szeptember 5. péntek
Torlódó járművek az M7-es autópályán Tárnoknál, miután három autó ütközött Érd térségében 2015. augusztus 7-én. A balesetben többen könnyebben megsérültek.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Pénteki nyár a Balaton felé: torlódás az M7-esen

Infostart

Sokan indultak a Balatonhoz, de helyzet van az M1-esen és az M3-as autópályán is.

Sokan indultak a Balaton felé, emiatt az M1-es és az M7-es autópálya közös, kivezető szakaszán telítettek a sávok, de egészen Martonvásárig lassul a forgalom - írja az Útinform.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bábolna térségében, egy korábban árokba csúszott tehergépjármű műszaki mentése zajlik. A 94-es km-nél a külső sávot lezárták. A torlódás több km.

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán

Gödöllőtől Bagig, azaz a 27-es és a 39-es km között munkavégzés miatt szakaszosan lassul, torlódik a forgalom,

Az 5-ös főúton, Dabas határában két személyautó ütközött össze. A 39-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták.

A 76-os főúton,

- Balatonszentgyörgy belterületén két személyautó karambolozott, a 4-es km-nél félpályán halad a forgalom.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között egy hidat javítanak. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben gyakori a torlódás, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

