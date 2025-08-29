ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek
Több mint 12 milliárd forintot csoportosított át a kormány - a nap hírei

Infostart

Több mint 12 milliárd forint átcsoportosításáról döntött a kormány. Nemzetközi építészeti tervpályázatot ír ki a főváros a Rákosrendező megújítására. Megtalálták Gázában egy meggyilkolt magyar túsz holttestét.

Több mint 12 milliárd forint átcsoportosításáról döntött a kormány, ebből 4 milliárdot a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda kap, kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokra. Csaknem 2 milliárd forinttal nő a Csángó–Magyar Együttműködési Program támogatása a külügyminisztériumnál, emellett a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az Energiaügyi Minisztérium is plusz 1 milliárd 800 millió forintot kap.

A kormány abban bízik, hogy a bankok átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól az otthon startos hitelek közjegyzői díját. A rendelet szerint szeptembertől a közjegyzői díjak emelkednek, ám az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár. Így a piaci díjtétel 15 százalékát kell majd fizetni.

Hétfőtől vezeti be az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert Budapest Főváros Kormányhivatala. Az új rendszerre történő átállás miatt mától szeptember 5-éig szünetel a személyes ügyintézés a fővárosi földhivatali ügyfélszolgálatokon.

Ismertette részletes adóterveit a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter azt ígérte: a Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz. Az ellenzéki politikus elmondta, a terveik szerint a legszegényebbek és a középosztály is kevesebbet adózna, mint eddig. Ugyanakkor 5 milliárd forintos vagyon felett évi 1 százalékos vagyonadó bevezetését tervezik.

Nemzetközi építészeti tervpályázatot ír ki a főváros a Rákosrendező megújítására – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közös előterjesztését hétfőn tárgyalja a szakbizottság. A

főpolgármester Facebook bejegyzésében azt közölte: a pályázat célja, hogy zöld parkvárossá alakítsák Rákosrendező egykori vasúti területét.

A BKV egyik buszán sem talált az utasok biztonságát veszélyeztető hibát. 855 buszt érintett a flottaellenőrzés. A társaság közleménye szerint kisebb hibákat találtak, de ezek a járművek magas életkorára vezethetőek vissza.

Nem költözhetnek a Pest vármegyei Pilis városába súlyos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők, valamint köztartozással rendelkezők, továbbá aki a magyar nyelvet nem értik és nem beszélik. Erről a város képviselőtestülete döntött az önazonossági törvény alapján.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztésének legnagyobb kárvallottjai azok lesznek, akik hiába várják, hogy településükön megjelenjenek a nagy kereskedelmi láncok egymással versengő nyomott árai és akciói. A rendeletmódosítás szerint a 400 négyzetméternél nagyobb, napi fogyasztási cikket értékesítő üzleteknél tulajdonosváltás, vagy új bérlő belépése esetén újra engedélyért kell folyamodni.

Tízmilliárd forintos mobilitási program indul a felsőoktatásban. A felsőoktatásért és fiatalokért is felelős államtitkár bejelentette: a nehezebb körülmények között élő, hátrányos helyzetből érkező hallgatókat támogatja az új kezdeményezés.

Jelenleg Európa minden egyes sorsfordító globális változás vesztesei közé tartozik - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a tihanyi Tranzit fesztiválon. Szijjártó Péter úgy véli: az Európai Unió mélyrepülésének legfőbb oka, hogy a közösséget most egy háborúpárti, szélsőségesen liberális és a sikertelensége miatt frusztrált politikai elit uralja.

Több mint 800 millió dollárnyi fegyvereladást hagyott jóvá az Egyesült Államok Ukrajnának. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a fegyverzet tartalmaz kiterjesztett hatótávolságú rakétákat és navigációs rendszereket. A vételárat a NATO-tagországok közül Dánia, Hollandia és Norvégia állja majd.

Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket fog szállítani Ukrajnának - tudatta a két ország a dél-franciaországi Toulonban rendezett 25. közös francia-német kormányülés után. Úgy értékelték, hogy az intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország nem mutat szándékot arra, hogy leállítsa Ukrajna elleni háborúját.

Megtalálták a Gázában egy meggyilkolt magyar túsz holttestét. Az izraeli hadsereg egy gázai hadművelet közben bukkant rá a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása során meggyilkolt Ilan Weisz holttestére. A jelenlegi információk szerint még 48 túsz van Gázában, közülük 20-an lehetnek még életben.

A Teherán elleni ENSZ-szankciók újbóli életbe léptetését kezdeményezte három vezető európai ország. A brit, a német és a francia kormány azzal indokolta a lépést, hogy Teherán jelentős mértékben megsérti az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről 10 éve kötött megállapodást.

Szeptember 22-én New Yorkba utazik Donald Trump amerikai elnök, hogy felszólaljon az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán. Ezt a Fehér Ház szóvivője jelentette be, de részleteket nem közölt.

Dél-Koreában vesztegetés és más bűncselekmények miatt vádat emelt a különleges ügyészség Kim Konhi, Jun Szogjol leváltott elnök felesége ellen. Ez az első alkalom az ország történetében, hogy egy volt first lady ellen hivatalosan vádat emeltek.

