The US flag, Russian flag, Ukraine flag. Flag of USA, flag of Russia, flag of Ukraine. The United States of America and the Russian Federation confrontation. Russia invasion of Ukraine. Close-up
Nyitókép: Getty Images

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök "nem örült", de "nem lepődött meg" az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson - reagált a Fehér Ház szóvivője a háború legfrissebb fejleményeire.

Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján - Donald Trump véleményét ismertetve - kifejtette, hogy "a két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta". A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztus során az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná.

"Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak" - fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy "talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze". Hozzátette, hogy Donald Trump elnök

"mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét",

de "a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását". A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.

A szóvivő a szövetségi kormány közbiztonsági intézkedéseinek eddigi eredményeiről is beszélt, és azt mondta, hogy az augusztus 11-én bejelentett, a fővárosra, Washington D.C.-re vonatkozó rendvédelmi lépések nyomán csaknem 1300 letartóztatást hajtottak végre a hatóságok. Szavai szerint a bűnelkövetés összesen csaknem ötödével - 19 százalékkal - csökkent, ezen belül az erőszakos bűncselekmények száma 30 százalékkal mérséklődött. Az emberölések száma több mint felével - 57 százalékkal - csökkent, és az erőszakos autórablások száma kétharmaddal visszaesett azóta, hogy a Nemzeti Gárda egységeit az utcákra vezényelték és a szövetségi kormány átvette az irányítást a főváros rendőrsége felett - mondta Karoline Leavitt.

A szóvivő egyben köszönetet mondott Washington demokrata párti polgármesterének,

Muriel Bowsernek az együttműködésért és azért a hajlandóságért, hogy segít a főváros biztonságát megteremteni.

Karoline Leavitt kilátásba helyezte, hogy Chicago esetében hasonló intézkedések következhetnek, aminek indokául az Illinois állambeli nagyváros bűnözési statisztikáit sorolta, ezek között azt, hogy 2025-ben eddig 116 ezernél is több bűncselekményt jelentettek be a hatóságoknak.

