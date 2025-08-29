Balogh Samu: 2029 júniusáig el kell költeni a Nagykörút felújítására elnyert pénzt

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, jelentős köztérfejlesztési tervek készülnek a Nagykörút megújítására: védett kerékpársáv épül, megújulnak a fasorok és multifunkcionális szegélyzóna alakul ki. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon, ahol a fák 40 százaléka rossz állapotban van faltól falig tervezik újra a közterületet.

A tervek részleteiről Balogh Samu, a Nagykörút-program vezetője az InfoRádióban elmondta, hogy a Nagykörút átalakítása egy átgondolt fejlesztési stratégia része, amelynek a célja, hogy a belváros újra vonzó lakóhely legyen, mert a főváros problémáinak nagy része abból fakad, hogy nagyon sokan költöznek ki az agglomerációba, viszont a munkahelyük, az iskolájuk továbbra is Budapesten van, ezért naponta 3-400 ezer autó lépi át a városhatárt.

„A belváros élhetősége, hogy zöld legyen, hogy lehessen biztonságosan gyalogosan, kerékpárral közlekedni, fontos faktor az emberek számára. A Nagykörút megújítása is ebbe a stratégiába illeszkedik, az ott élőknek és az oda látogatóknak élhető és jól működő Nagykörutat tudjunk adni, ahol sokkal több a zöld felület, ahol el elérhetők a szükséges üzleteket és szolgáltatásokat.

Újra olyan hely legyen a Nagykörút, mint amilyen volt, csak az elmúlt évtizedek sajnos negatív irányba vitték a Nagykörutat”

– mondta Balogh Samu.

A programvezető kifejtette, hogy a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon a villamossíneket nem számítva faltól falig minden megújul. Enne részeként megújítják a Nagykörút fontos részét jelentő fasorokat. Több helyen hiányos, így az Oktogonnál vagy a Corvin negyednél egy buszmegálló vagy egy taxidroszt miatt, de a Ferenc körúton egy fél kerületnyi hosszon hiányzik a fasor, amit szeretnének helyreállítani.

Ezenkívül Balogh Samu azt ígéri, hogy biztonságosabb lesz a közlekedés, és nemcsak a kerékpárral, hanem a gyalogosan közlekedőknek is: akadálymentesítik a nagykörúti járdákat, a mellékutcákban a burkolatot a járdák szintjére emelik, így ilyen igazi sétány alakulhat ki a nagykörút mentén.

„Biztonságos, fizikailag is elválasztott kerékpársávokat fogunk létrehozni, ami a mostaniakhoz képest már végleges megoldás lesz” – közölte a programvezető. Ennek részeként a járdaszegély és a parkoló autók között lesz a védett kerékpársáv. Emellett egy olyan úgynevezett multifunkcionális szegélyzónát alakítanak kim, ahol a várakozóhelyek mellett rakodóhelyek is lesznek, a tervek szerint úgy építik át a jelenlegi parkolósávot, hogy az a legjobban szolgálja a körúti vállalkozásokat és társasházakat. „Nem elég csak a közterületet megújítani, hanem a Nagykörút gazdaságát is be kell indítani, ennek egy fontos eleme az, hogy megfelelő logisztikai elemeket tudjunk biztosítani” – tette hozzá Balogh Samu, és jelezte, a megújulás része lesz az is, hogy újraaszfaltozzák a forgalmi sávokat.

A körúti üzlethelyiségek kihasználására a fővárosnak nincs ráhatása, mert nem rendelkezik ott egyetlen ingatlannal sem, de ez a közterület-megújítás közvetetten segíthet, illetve azt is vizsgálják, hogy bécsi mintára egyfajta bevásároló utcává alakítanák a Nagykörutat, ahol a menedzsmentet külön szervezet látja el.

„Az utóbb időben sokkal több időt töltök a Nagykörúton,és a mostani helyzet nem olyan rossz, mint a kialakult kép, nyilván lehetne sokkal jobb, de egyrészt, ha megnézzük, a Rákóczi úthoz vagy az Üllői úthoz képest sokkal jobb a helyzet, a legtöbb üzlethelyiségnek van bérlője, működik valamilyen funkció, az elmúlt években csökkent az üresen álló üzlethelyiségeknek a száma. Ha valami probléma, az inkább még a fluktuáció, nagyon sűrűn cserélnek gazdát ezek az üzlethelyiségek, és nyilván van sok olyan eset, ahol magasabb minőséget is el lehet képzelni. Egy ilyen közterület-fejlesztés katalizátora lehet annak, hogy magasabb minőség jöjjön létre a gazdaságban” – mondta Balogh Samu.

A BKK és Budapest tervei a nagykörút totális átépítésére 2028-29 körül

A kerékpárutakról elmondta, hogy a jelenlegi felfestett sávok, amelyek a közlekedő és a parkoló autók között vezetnek, rendkívül veszélyesek, még akkor is, ha hatalmas előrelépés ahhoz képest, hogy korábban nem volt semmilyen kerékpáros infrastruktúra a Nagykörúton. A felújítás után tehát helyet cserél a parkolósáv a kerékpársávval, így a kerékpárosoknak nem kell attól tartaniuk, hogy keresztezi az útjukat egy parkoló autó. Ráadásul fizikai védelmet is kapnak a biciklisek, ami nem fogja azt akadályozni, hogy egy parkoló autóból ki lehessen szállni, de megvédi a kerékpárutat.

Balogh Samu elmondta, hogy már zajlik a tervező kiválasztása, a részletes tervezés folyamata után 2027 nyarára készülhet el a kiviteli terv, és 2028-2029-ben lehet a kivitelezés. Az ütemezést tartani kell, mert az a 4,5 milliárd forintos uniós forrást, amelyet az idén év elején nyert el a BKK, 2029 júniusáig fel kell használni. A projektről még kötötték meg a támogatási szerződést, de ez heteken belül várható, ugyanakkor kiderült az is, hogy az uniós pénz csak a nagykörúti projektnek csak egy részére használható fel, így a teljes megújításhoz további forrásokat is kell találni a fővárosnak.