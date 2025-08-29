ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.36
usd:
338.95
bux:
102554.62
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Biciklisek a fővárosi Nagykörúton kialakított ideiglenes kerékpársávon 2020. május 23-án.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Balogh Samu: 2029 júniusáig el kell költeni a Nagykörút felújítására elnyert pénzt

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az a cél, hogy újra olyan hely legyen a Nagykörút, mint amilyen volt – mondta az InfoRádióban Balogh Samu, a Nagykörút-program vezetője.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, jelentős köztérfejlesztési tervek készülnek a Nagykörút megújítására: védett kerékpársáv épül, megújulnak a fasorok és multifunkcionális szegélyzóna alakul ki. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon, ahol a fák 40 százaléka rossz állapotban van faltól falig tervezik újra a közterületet.

A tervek részleteiről Balogh Samu, a Nagykörút-program vezetője az InfoRádióban elmondta, hogy a Nagykörút átalakítása egy átgondolt fejlesztési stratégia része, amelynek a célja, hogy a belváros újra vonzó lakóhely legyen, mert a főváros problémáinak nagy része abból fakad, hogy nagyon sokan költöznek ki az agglomerációba, viszont a munkahelyük, az iskolájuk továbbra is Budapesten van, ezért naponta 3-400 ezer autó lépi át a városhatárt.

„A belváros élhetősége, hogy zöld legyen, hogy lehessen biztonságosan gyalogosan, kerékpárral közlekedni, fontos faktor az emberek számára. A Nagykörút megújítása is ebbe a stratégiába illeszkedik, az ott élőknek és az oda látogatóknak élhető és jól működő Nagykörutat tudjunk adni, ahol sokkal több a zöld felület, ahol el elérhetők a szükséges üzleteket és szolgáltatásokat.

Újra olyan hely legyen a Nagykörút, mint amilyen volt, csak az elmúlt évtizedek sajnos negatív irányba vitték a Nagykörutat”

– mondta Balogh Samu.

A programvezető kifejtette, hogy a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon a villamossíneket nem számítva faltól falig minden megújul. Enne részeként megújítják a Nagykörút fontos részét jelentő fasorokat. Több helyen hiányos, így az Oktogonnál vagy a Corvin negyednél egy buszmegálló vagy egy taxidroszt miatt, de a Ferenc körúton egy fél kerületnyi hosszon hiányzik a fasor, amit szeretnének helyreállítani.

Ezenkívül Balogh Samu azt ígéri, hogy biztonságosabb lesz a közlekedés, és nemcsak a kerékpárral, hanem a gyalogosan közlekedőknek is: akadálymentesítik a nagykörúti járdákat, a mellékutcákban a burkolatot a járdák szintjére emelik, így ilyen igazi sétány alakulhat ki a nagykörút mentén.

„Biztonságos, fizikailag is elválasztott kerékpársávokat fogunk létrehozni, ami a mostaniakhoz képest már végleges megoldás lesz” – közölte a programvezető. Ennek részeként a járdaszegély és a parkoló autók között lesz a védett kerékpársáv. Emellett egy olyan úgynevezett multifunkcionális szegélyzónát alakítanak kim, ahol a várakozóhelyek mellett rakodóhelyek is lesznek, a tervek szerint úgy építik át a jelenlegi parkolósávot, hogy az a legjobban szolgálja a körúti vállalkozásokat és társasházakat. „Nem elég csak a közterületet megújítani, hanem a Nagykörút gazdaságát is be kell indítani, ennek egy fontos eleme az, hogy megfelelő logisztikai elemeket tudjunk biztosítani” – tette hozzá Balogh Samu, és jelezte, a megújulás része lesz az is, hogy újraaszfaltozzák a forgalmi sávokat.

A körúti üzlethelyiségek kihasználására a fővárosnak nincs ráhatása, mert nem rendelkezik ott egyetlen ingatlannal sem, de ez a közterület-megújítás közvetetten segíthet, illetve azt is vizsgálják, hogy bécsi mintára egyfajta bevásároló utcává alakítanák a Nagykörutat, ahol a menedzsmentet külön szervezet látja el.

„Az utóbb időben sokkal több időt töltök a Nagykörúton,és a mostani helyzet nem olyan rossz, mint a kialakult kép, nyilván lehetne sokkal jobb, de egyrészt, ha megnézzük, a Rákóczi úthoz vagy az Üllői úthoz képest sokkal jobb a helyzet, a legtöbb üzlethelyiségnek van bérlője, működik valamilyen funkció, az elmúlt években csökkent az üresen álló üzlethelyiségeknek a száma. Ha valami probléma, az inkább még a fluktuáció, nagyon sűrűn cserélnek gazdát ezek az üzlethelyiségek, és nyilván van sok olyan eset, ahol magasabb minőséget is el lehet képzelni. Egy ilyen közterület-fejlesztés katalizátora lehet annak, hogy magasabb minőség jöjjön létre a gazdaságban” – mondta Balogh Samu.

A BKK és Budapest tervei a nagykörút totális átépítésére 2028-29 körül
A BKK és Budapest tervei a nagykörút totális átépítésére 2028-29 körül

A kerékpárutakról elmondta, hogy a jelenlegi felfestett sávok, amelyek a közlekedő és a parkoló autók között vezetnek, rendkívül veszélyesek, még akkor is, ha hatalmas előrelépés ahhoz képest, hogy korábban nem volt semmilyen kerékpáros infrastruktúra a Nagykörúton. A felújítás után tehát helyet cserél a parkolósáv a kerékpársávval, így a kerékpárosoknak nem kell attól tartaniuk, hogy keresztezi az útjukat egy parkoló autó. Ráadásul fizikai védelmet is kapnak a biciklisek, ami nem fogja azt akadályozni, hogy egy parkoló autóból ki lehessen szállni, de megvédi a kerékpárutat.

Balogh Samu elmondta, hogy már zajlik a tervező kiválasztása, a részletes tervezés folyamata után 2027 nyarára készülhet el a kiviteli terv, és 2028-2029-ben lehet a kivitelezés. Az ütemezést tartani kell, mert az a 4,5 milliárd forintos uniós forrást, amelyet az idén év elején nyert el a BKK, 2029 júniusáig fel kell használni. A projektről még kötötték meg a támogatási szerződést, de ez heteken belül várható, ugyanakkor kiderült az is, hogy az uniós pénz csak a nagykörúti projektnek csak egy részére használható fel, így a teljes megújításhoz további forrásokat is kell találni a fővárosnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Balogh Samu: 2029 júniusáig el kell költeni a Nagykörút felújítására elnyert pénzt

budapest

nagykörút

felújítás

kerékpársáv

balogh samu

fasor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Titkos szuperfegyvert kapnak az ukránok

Titkos szuperfegyvert kapnak az ukránok

Washington beleegyezett abba, hogy több ezernyi ERAM rakétát szállítsanak Kijevnek. A 850 millió dolláros számlát viszont jórészt az európai NATO szövetségesek fizetik.
 

Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Még be is perelik Ukrajnát

Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végtelen devizasivatagban kínlódik a forint

Végtelen devizasivatagban kínlódik a forint

A dollár a hónap végéhez közeledve továbbra is nyomás alatt marad a szeptemberi Fed-kamatcsökkentés egyre nagyobb esélye és az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos politikai viták miatt. A kereskedők leginkább a PCE-inflációs adatokat várták, amelyek illenek a várakozásokba és megnyitják az utat a monetáris lazítás előtt. Az euró augusztusban közel 2%-kal erősödött a dollárral szemben, miközben a forint a héten stabil sávban mozog. Pénteken napközben 340-340,5 forint körül jegyezték a dollárt és 396,7-397 forintnál az eurót. A további irányt a délutáni adatok és a hónapfordulós piaci mozgások határozhatják meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a 2025-ös Pizza index: erre senki sem számított a nyári szezonban

Itt a 2025-ös Pizza index: erre senki sem számított a nyári szezonban

Az éttermi költések emelkedését mutatják a bankkártya-használati adatok: kiderült, mennyi az idei Pizza index.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky rejects proposals for buffer zone to end Ukraine war

Zelensky rejects proposals for buffer zone to end Ukraine war

Ukraine's president says those suggesting a buffer zone do not understand the realities of modern warfare.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 20:42
Lázár János: a nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk
2025. augusztus 29. 19:10
Gulyás Gergely: "Brüsszel nem Moszkva", vagy mégis?
×
×
×
×