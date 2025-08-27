Karambolozott egy Gyöngyösre tartó busz, sok a sérült, köztük egy kisgyerek is

Súlyos balesetet szenvedett szerda délelőtt egy Kékestetőről Gyöngyösre tartó menetrend szerinti Volánbusz járat - tudatta a MÁV-csoport a Facebookon. Mint írták, Sástó után egy személygépkocsi átsodródott a szabályosan közlekedő busz sávjába és frontálisan nekiütközött. Az autóbusz-vezető, és nyolc utas közül heten sérültek meg, közöttük egy gyerek.

A sofőr megpróbálta elkerülni az ütközést, de esélye sem volt az érkező autóval szemben. Az autóbusz totálkáros lett, és jelentős mennyiségű üzemanyag folyt az úttestre. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, a 24-es utat lezárták, ezért a közlekedésében is jelentős fennakadásokra kell számítani.