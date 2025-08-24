Lángoló vasúti talpfák Újpesten

Tájékoztatásuk szerint a tűz eddig tisztázatlan okból a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében, a sínek mellett keletkezett.
A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett mintegy ötszáz négyzetméteren, már hét vízsugárral oltják a lángokat - tették hozzá.
A helyszínre indult több másik egység is - írták a közleményben. A
24.hu még annyit tett hozzá, hogy ez a terület egyébként egy kőhajtásnyira van Angyalföld vasútállomástól.
Mávinform tájékoztatása
Az oltási munkákhoz kapcsolódóan korlátozásokat vezettek be, emiatt a Z72-es vonatok csak Esztergom – Solymár, az S76-os vonatok csak Pilisvörösvár – Solymár között közlekednek.
Solymártól az Árpád hídig a folyamatosan forgalomba álló pótlóbuszokkal, valamint a 10-es főúton közlekedő Volán járatokkal utazhatnak. • Óbudától a 160-as, 260-as buszokon • Aquincumtól a H5-ös HÉV-en • Újpesttől a Nyugati pályaudvarig az M3-as metrón a vonatjegyek is érvényesek A pótlóbuszok a Göncz Árpád városközpontnál a 26-os busz megállójából indulnak, a Flórián téren, a Bécsi út/ Vörösvári útnál, az Óbudai temetőnél, Üröm vasúti megállóhelynél, valamint Solymár, vasútállomásnál lévő Volán megállóban állnak meg.