2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Lángoló vasúti talpfák Újpesten

Infostart / MTI

Megakadályozták a tűz továbbterjedését Budapest IV. kerületében, ahol korábban vasúti talpfák gyulladtak ki - közölte a katasztrófavédelem.

Tájékoztatásuk szerint a tűz eddig tisztázatlan okból a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében, a sínek mellett keletkezett.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett mintegy ötszáz négyzetméteren, már hét vízsugárral oltják a lángokat - tették hozzá.

A helyszínre indult több másik egység is - írták a közleményben. A 24.hu még annyit tett hozzá, hogy ez a terület egyébként egy kőhajtásnyira van Angyalföld vasútállomástól.

