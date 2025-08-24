Lángoló vasúti talpfák Újpesten

Tájékoztatásuk szerint a tűz eddig tisztázatlan okból a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében, a sínek mellett keletkezett.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett mintegy ötszáz négyzetméteren, már hét vízsugárral oltják a lángokat - tették hozzá.

A helyszínre indult több másik egység is - írták a közleményben. A 24.hu még annyit tett hozzá, hogy ez a terület egyébként egy kőhajtásnyira van Angyalföld vasútállomástól.